СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска

Следственный отдел по подмосковному городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбудил и начал расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Поводом послужил инцидент, произошедший накануне в двух школах подмосковного Красноармейска. Там за минувшие 2 дня в медучреждения обратились около 100 человек с признаками отравления - двое работников школьных столовых и 91 ученик. Все они жаловались на ухудшение самочувствия, тошноту, слабость.

"Следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица, истребована вся необходимая документация", - сообщили в подмосковном главке СКР.

Отмечается, что взяты пищевые пробы, они направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для исследования.

"У всех обратившихся в больницу были взяты мазки с целью установления причин заболевания", - сообщили в СКР, добавив, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

При установлении конкретных виновных им будет грозить до 2 лет колонии.