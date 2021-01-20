В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100

Количество школьников, отравившихся в подмосковном Красноармейске, достигло 96. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное министерство образования.

Число пациентов возросло за счет тех ребят, которые недавно обратились за медпомощью. Ранее сообщалось о 41 ребенке с симптомами отравления. В министерстве отмечают, что все жалуются на плохое самочувствие.

Пищеблоки в школах, где учатся пациенты, обработаны и продезинфицированы. Министерство начало ведомственную проверку и взяло ситуацию на особый контроль. Ранее проверку начали СК и прокуратура.