В московском метро могут соединить две ветки

В столичном метро может появиться линия, соединяющая перспективные Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил замдиректора института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

"Мы закладываем возможность продления Бирюлевской ветки на присоединенные территории Москвы с одной стороны, и на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону "Москва-Сити" и там соединится с другой перспективной линией метро - Рублево-Архангельской", - рассказал Игорь Бахирев.

По оценкам эксперта, такой проект позволит жителям получить новые варианты передвижения по городу. В то же время о проектировании участка речь пока не ведется, однако, возможность такого технологического решения есть.

Напомним, что Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линию планируют построить к 2027 году. Причем строительство Бирюлевской должно начаться уже в этом году.