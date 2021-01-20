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20.01.2021 05:18
Рубрика: Власть

На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

Текст: Артем Красиков

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин подписал постановление о продлении ограничений по коронавирусу до 3 февраля.

Фото: Hannibal HANSCHKE / POOL / AFP
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля

В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия и спортивные соревнования в закрытых помещениях.

Жители должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Чукотки, вакцинироваться от COVID-19 может любой человек бесплатно. Всего в регионе выявлено 591 случай новой инфекции.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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