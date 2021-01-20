На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин подписал постановление о продлении ограничений по коронавирусу до 3 февраля.

В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия и спортивные соревнования в закрытых помещениях.

Жители должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Чукотки, вакцинироваться от COVID-19 может любой человек бесплатно. Всего в регионе выявлено 591 случай новой инфекции.