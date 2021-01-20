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20 января 2021 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 20 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "20 января" заменить словами "3 февраля";

пункт 9 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

"с 21 января по 3 февраля 2021 года;";

2) в пункте 4 части 4 слова "20 января" заменить словами "3 февраля".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 января 2021 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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