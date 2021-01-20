В Бурятии завели дело о мошенничестве при отлове бездомных собак

В Бурятии по результатам проверки Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратур возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при организации отлова и содержания бездомных собак.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, выигравший тендер на выполнение этой работы в Северо-Байкальском районе, выполнил ее только на бумаге. Он якобы отловил 44 собаки, за что муниципалитет заплатил ему почти 192 тысячи рублей.

"Предпринимателем представлены ложные документы об исполнении обязательств", - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Дело расследуется по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В республике сложилась сложная обстановка с бездомными собаками. За последний месяц стаи собак покусали несколько человек в Улан-Удэ. Неделю назад глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить местные власти, ответственные за обращение с бездомными животными.