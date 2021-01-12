В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка

В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай нападения стаи собак на человека. На этот раз пострадал 11-летний мальчик.

ЧП произошло в микрорайоне Забайкальский на улице Васильковая, 16. Школьник находится в больнице в тяжелом состоянии сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

На месте происшествия работали полицейские и представители комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Туда также отправлены группы отлова. Специалисты обходят дворы и ищут владельцев собак.

По информации республиканского минздрава, у ребенка - множественные укусы нижних конечностей. Ему делают операцию.

Напомним, в конце декабря стая собак напала на девушку и девятилетнего мальчика. Это произошло в том же микророрайоне. После этих событий чиновники заявили, что введут обязательное чипирование домашних псов.