В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка

В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай нападения стаи собак на человека. На этот раз пострадал 11-летний мальчик.
ЧП произошло в микрорайоне Забайкальский на улице Васильковая, 16. Школьник находится в больнице в тяжелом состоянии сообщили "Интерфаксу" в мэрии.
На месте происшествия работали полицейские и представители комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Туда также отправлены группы отлова. Специалисты обходят дворы и ищут владельцев собак.
По информации республиканского минздрава, у ребенка - множественные укусы нижних конечностей. Ему делают операцию.
Напомним, в конце декабря стая собак напала на девушку и девятилетнего мальчика. Это произошло в том же микророрайоне. После этих событий чиновники заявили, что введут обязательное чипирование домашних псов.