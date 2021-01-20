Во Владивостоке выдали первую ипотеку под 1 процент

Первый кредит по программе "Дальневосточная ипотека" под 1 процент получила семья из Владивостока в Приморском отделении Сбербанка, сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что такая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процента и скидке при регистрации сделки в электронном виде.

Получатели ипотеки, Кирилл и Нина Горбачевы, рассказали, что нашли подходящую им двухкомнатную квартиру и рассматривали разные варианты получения ипотеки, но когда узнали о возможности получить кредит под 1 процент, остановились на этом варианте. По их словам, заявку оформили очень быстро через сервис "Электронная регистрация".

В свою очередь в банке отмечают, что "Дальневосточная ипотека" - один из самых востребованных продуктов в линейке.

Напомним, что льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях, в Магаданской области и на Чукотке.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет.