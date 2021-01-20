Девятого января исполнился 121 год со дня рождения Василия Гавриловича Грабина - советского конструктора и организатора производства артиллерийского вооружения для Красной армии.Пушки, созданные под его руководством на заводе N 92 в Горьком, составили основу советского артвооружения в годы Великой Отечественной войны.

О Василии Грабине на заводе никогда не забывали, а 7 мая 2014 года перед главной проходной предприятия установили его бюст. Почему так долго тянули с увековечением имени героя в камне? История обретения скульптуры необычна и заслуживает того, чтобы о ней рассказать.

"Так исторически сложилось..."

Геннадий Суворов, экс-замгубернатора Нижегородской области, а с ноября 2012 года занимавший должность заместителя генерального директора по персоналу ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" (прежде - завод N 92. - Прим. ред.), рассказал удивительную историю, которая случилась в первые дни его работы там.

На тот момент предприятие находилось в состоянии большой реконструкции. Знакомство с ним замдиректора начал с чтения книги "Товарищ завод", изданной в 1992 году к 60-летию.

- Замечательная книга, в которой последовательно и подробно изложена история становления коллектива, - вспоминает Геннадий Александрович. - Написано в ней и о роли главного конструктора артиллерийских систем Василия Гавриловича Грабина. Очень высоко современники оценивали его работу по конструированию пушек различного назначения и организации их производства в годы войны.

Благодаря методу сквозного проектирования, внедренному Василием Грабиным, завод в 1940-е годы перешел на конвейерную сборку пушек. Выпустил 101 673 артиллерийские системы - больше, чем все страны гитлеровской коалиции вместе взятые! Самой популярной в войсках была пушка ЗИС-3.

- Потом уже о Грабине мне рассказывал ветеран завода Георгий Алексеевич Баскаков, - продолжает Геннадий Суворов. - "Василий Гаврилович был глыба! Ему бы памятник из золота отлить, а у нас на территории никаких знаков в его честь нет. Несправедливо!" - говорил мне ветеран. А в конце 2013-го я осматривал центральную заводскую лабораторию, спустился в подвал. И там среди завалов вдруг обнаружил бюст неизвестного героя. "Что здесь бюст делает? Какое отношение имеет к лаборатории? Чей он?" Начальник лаборатории, женщина средних лет, произнесла фразу, которая стала на заводе крылатой: "Не знаю, так исторически сложилось..."

Освободить создателя пушек!

Геннадий Александрович понял, что толку от разговора с ней не будет. А чей бюст он случайно нашел в лаборатории, догадался сразу: это великий конструктор Грабин. И распорядился немедленно "освободить" его, привести в порядок и доставить в музей.

О находке Суворов доложил генеральному директору Василию Николаевичу Шупранову.

- Он от неожиданности даже привстал в кресле, - рассказывает Геннадий Александрович. - "Да не может быть! Как это?" - "Может! Проверили, бюст именно Грабина".

Памятник установили на площади Аллеи славы - там, где выставлены образцы техники, в том числе разработанной Грабиным. "Важно, что мимо бюста каждое утро на работу будут ходить конструкторы и технологи. Надо учесть и воспитательный момент", - аргументировал решение о выборе места генеральный директор.

- А старожил завода Георгий Алексеевич Баскаков после открытия пожал мне руку и сказал: "Бывают в жизни исторические моменты. Сегодня один из таких. Хоть и не из золота, но достойный сделали мемориал гению артиллерии!" - вспоминает май 2014-го Геннадий Суворов.

Что касается автора бюста, то создал его в 1945-м известный скульптор-горьковчанин Андрей Викторович Кикин. В 1952 году его работа демонстрировалась на выставке в Москве. Как через много лет бюст оказался в подвале? Это, по словам Геннадия Суворова, почти детективная и отдельная история.

Кикин и герои

А вот история взаимоотношений Василия Грабина и Андрея Кикина тоже "привязана" к пушкам. Мало кому известен тот факт, что в годы войны скульптор работал на заводе N 92.

- Оформителем технических рисунков вновь создаваемых боевых систем пригласил его главный конструктор Василий Грабин, - рассказывает Геннадий Суворов. - Видимо, Андрей Викторович имел отношение к созданию внешнего облика пушек. Вот почему они такие элегантные! Говорят, Сталин после одного из осмотров новых образцов вооружения произнес: "Красивая пушка! Ею можно залюбоваться!"

В связи с поистине чудесной находкой бюста Грабина вспоминается история, о которой "РГ-Неделя" рассказала в номере от 12 января 2017 года. Напомним, о чем шла речь.

Еще в годы войны в Горьком задумались о том, чтобы увековечить образ маршала-земляка Александра Голованова. Андрей Кикин приступил к работе над его бюстом: были какие-то наброски, фотографии, пробы... Но сегодня для нас сохранились только три фотографии. Находятся они в фонде Кикина в Государственном архиве Нижегородской области. На двух из них изображен один вариант бюста, еще на одной - второй. Известно, что выполнен был окончательный вариант из красного песчаника.

И больше никаких точных известий об этой скульптуре нет. Возможно, бюст Голованова работы Кикина был установлен в каком-либо учреждении: военкомате, музее воинской славы. Есть версия, что работа осталась в мастерской художника и пропала в девяностые, когда помещение было возвращено церкви. Ни родственники Голованова, ни родственники Кикина не имеют сведений об этом произведении - впору объявлять всероссийский розыск скульптуры.

Между тем бюст Голованова работы Андрея Кикина, установленный на улице имени маршала, мог бы стать хорошим подарком Нижнему Новгороду к 800-летию. Осталось "немного": найти скульптуру.

Досье "РГ"

Василий Гаврилович Грабин родился 9 января 1900 года в станице Старонижестеблиевской (ныне Красноармейский район Краснодарского края). В 1923-м окончил артиллерийское училище в Петрограде, затем несколько лет прослужил строевым командиром. После этого поступил на артиллерийский факультет Военно-технической академии имени Дзержинского. Окончив академию в 1930 году, работал инженером-конструктором в КБ различных заводов, а в конце 1933 года был направлен на завод N 92 в Горький. Умер 18 апреля 1980 года.

Андрей Викторович Кикин родился 4 декабря 1898 года в селе Верякуши (ныне Арзамасский район Нижегородской области). С золотой медалью окончил Александровский дворянский институт. В 1919-м призван в Красную армию, с мая 1920-го служил в Новочеркасске, а с ноября 1922-го - в Чите. После демобилизации в 1922 году учился в Читинской художественно-промышленной школе и работал художником в редакциях местных газет. С 1941-го по 1949-й работал в конструкторских бюро с Василием Грабиным. Умер 9 декабря 1963 года.