Нижегородка описала новый тип волн-убийц

Новости

Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году 10:24
В Москве бар "Культ" накажут за полуночную работу 10:13
Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена 10:12
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги 10:12
В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию 10:07
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 10:06
В Москве поставлен рекорд по ипотекам 10:00
Финские гимназии будут заполнять молодежью из Узбекистана 09:59
Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента 09:54
Цены на нефть растут в ожидании инаугурации Джо Байдена 09:04
Названа оптимальная диета при перепадах температур 08:58
Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения 08:45
Назван простой способ похудеть без диет 08:39
В Москве мужчину сбила электричка 08:37
Назван побочный эффект жевательной резинки 08:31
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" 08:20
В России пройдет Международный конгресс математиков 08:16
Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards 08:07
Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым 07:30
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах 07:19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов 07:07
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов 06:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 за неделю 06:51
В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины 06:10
Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 09:10
Рубрика: Общество

Идущая по волнам

Нижегородка описала новый тип волн-убийц
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 10(8361)
Екатерина Диденкулова, о которой "РГ" рассказала в номере от 8 апреля ушедшего года, еще больше углубилась в изучение волн-убийц, спрогнозировав поведение так называемых внутренних волн (ВВ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они возникают на границе слоев воды разной плотности и достигают 180 метров в высоту.

Фото: iStock
На Камчатку обрушится мощный тихоокеанский циклон

- Внутренние волны аномальной амплитуды могут мешать деятельности человека на шельфе, влиять на распространение акустических сигналов и движение подводных аппаратов, - говорит Екатерина. - Они изменяют распределение планктона и вызывают перемещение донных осадков, влияющих на устойчивость морских платформ. Вот почему так важно их изучать.

ВВ большой амплитуды имеют формы солитонов (от английского solitary wave - уединенная волна) либо бризеров (breathing - дышащий). Солитоны распространяются на большие расстояния без изменения формы, бризеры похожи на них, но сложнее по структуре. Изучением динамики солитонов и бризеров, определением их характеристик и условий, приводящих к образованию волн-убийц, и занимается Екатерина в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследовании и Российского научного фонда.

Немногочисленные измерения ВВ с кораблей или платформ ведутся с "одной точки" и не дают полноценной картины. Поэтому численное моделирование позволяет прояснить ситуацию.

Группе во главе с Екатериной удалось с помощью компьютерных технологий описать возможные сценарии поведения уединенных волн в условиях, приближенных к реальным.

Между тем

Волной-убийцей называется волна с амплитудой как минимум вдвое больше обычной. В качестве одной из возможных причин гибели атомной подводной лодки "Трешер" в 1963 году в Атлантическом океане рассматривалось воздействие такой аномальной ВВ. Попавшая на ее склон субмарина могла "соскользнуть" по нему ниже предельной глубины погружения, где толща воды раздавила корпус судна.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы