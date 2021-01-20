Нижегородка описала новый тип волн-убийц

Екатерина Диденкулова, о которой "РГ" рассказала в номере от 8 апреля ушедшего года, еще больше углубилась в изучение волн-убийц, спрогнозировав поведение так называемых внутренних волн (ВВ).

Они возникают на границе слоев воды разной плотности и достигают 180 метров в высоту.

- Внутренние волны аномальной амплитуды могут мешать деятельности человека на шельфе, влиять на распространение акустических сигналов и движение подводных аппаратов, - говорит Екатерина. - Они изменяют распределение планктона и вызывают перемещение донных осадков, влияющих на устойчивость морских платформ. Вот почему так важно их изучать.

ВВ большой амплитуды имеют формы солитонов (от английского solitary wave - уединенная волна) либо бризеров (breathing - дышащий). Солитоны распространяются на большие расстояния без изменения формы, бризеры похожи на них, но сложнее по структуре. Изучением динамики солитонов и бризеров, определением их характеристик и условий, приводящих к образованию волн-убийц, и занимается Екатерина в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследовании и Российского научного фонда.

Немногочисленные измерения ВВ с кораблей или платформ ведутся с "одной точки" и не дают полноценной картины. Поэтому численное моделирование позволяет прояснить ситуацию.

Группе во главе с Екатериной удалось с помощью компьютерных технологий описать возможные сценарии поведения уединенных волн в условиях, приближенных к реальным.

Между тем

Волной-убийцей называется волна с амплитудой как минимум вдвое больше обычной. В качестве одной из возможных причин гибели атомной подводной лодки "Трешер" в 1963 году в Атлантическом океане рассматривалось воздействие такой аномальной ВВ. Попавшая на ее склон субмарина могла "соскользнуть" по нему ниже предельной глубины погружения, где толща воды раздавила корпус судна.