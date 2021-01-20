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20.01.2021 09:08
Рубрика: Общество

От изобретения до внедрения

Представители научных школ ПФО обсудили, как монетизировать открытия
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 10(8361)
Приволжский федеральный округ (ПФО) по праву считается одним из самых наукоемких регионов страны. А потому и о проблемах, встающих перед коллективами исследовательских институтов, в Приволжье знают не понаслышке.

Нижегородский филиал "Российской газеты" собрал за круглым столом представителей крупнейших научных школ ПФО, чтобы в формате видеоконференции побеседовать с ними и министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным о текущем состоянии фундаментальной и прикладной науки. А главное - о степени внедрения в жизнь научных разработок.

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Елена Загайнова, ректор Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского, открывая встречу, обозначила направления, в которых нижегородцы особенно сильны: разработки в области экологии, биомедицины, энергосберегающих технологий, искусственного интеллекта, поиск новых материалов. Проректор по учебной работе Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Алексеева Андрей Куркин добавил к названному перечню работы по созданию так называемых цифровых двойников - это модели процессов, рассчитываемые на суперкомпьютерах. Такие расчеты позволяют сэкономить массу времени и денег.

Для Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук актуальны иммунология, машинная обработка данных, биосовместимые материалы и аддитивные технологии (послойное создание моделей). Но, по словам ректора вуза Михаила Альеса, эти перспективные направления надо "приземлять".

- Есть трудности при доведении научной идеи до конечного продукта, широкого внедрения, коммерциализации, - признал Михаил Альес.

Именно для решения этой проблемы в Нижнем Новгороде два года назад был открыт Научный образовательный центр (НОЦ).

- Ключевая задача НОЦ - создание консорциума, объединяющего науку, образование и производство, - рассказал Сергей Злобин. - Необходим трансфер технологий и их монетизация. Путь от научной статьи до практической реализации должен быть максимально коротким. Для коммерциализации научных наработок нужно создавать предпринимательское направление, чтобы донести коммерческое предложение до целевой аудитории. Проблема еще в том, что многие площадки в вузах и НИИ не оборудованы для международной сертификации, а это необходимо, чтобы закрепить за собой право владения на мировом уровне. НОЦ также призван решить такую важную проблему, как собственность на патент. Будут учитываться права конкретных ученых-разработчиков. Сейчас мы разрабатываем регламент по закреплению интеллектуальных прав.

По словам министра, через НОЦ прошли уже 204 проекта. Среди них есть и такие, которые готовы к выходу в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время запускается цифровая платформа НОЦ с биржей научных разработок. На этой бирже будет формироваться исследовательская группа под конкретную задачу.

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- В ННГУ уже есть центр инновационного развития, отслеживающий разработки, которые можно быстро коммерциализировать,- отметила Елена Загайнова. - Но надо, разумеется, поддерживать и перспективные разработки. Что касается патентов, то в целом по вузам очень невысок процент их коммерциализации. В производство идут пока довольно простые патенты, например наши жидкие "перчатки".

У Удмуртского федерального исследовательского центра в этом направлении тоже есть подвижки, сформировано целое направление - "Научно-технологические патенты". На его территории работают лаборатории производственных предприятий, придумана модель совместной деятельности. Есть и государственно-частное партнерство.

Кстати

Участники встречи обсудили и такой важный момент, как переходы ученых из одной организации в другую, и сошлись на том, что ничего плохого в этом нет. Так, многие сотрудники различных НИИ работают профессорами по совместительству, и это обогащает все стороны. "Ученым ведь нужно откуда-то черпать вдохновение, - заметил Андрей Куркин. - На Западе, например, пятилетний контракт - и все, сотрудник свободен. Потом он может себе позволить поиски другого места. У нас же нет даже оплачиваемого годового отпуска, чтобы съездить на стажировку в другую страну".

Справка "РГ"

Жидкие "перчатки" - гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий, разработанный на базе инжинирингового центра ННГУ. "После нанесения на кожу и высыхания гель действует до восьми часов или до смывания водой. На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана - природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром, обладающим антибактериальным действием", - объясняет механизм работы "перчаток" заместитель директора центра Михаил Горшенин. В разработке геля принимали участие сотрудники химфака ННГУ и Нижегородского института травматологии и ортопедии. Горшенин также подчеркнул, что металлы в противовирусной терапии являются перспективным направлением, так как "могут атаковать широкий спектр целей в вирусе, а значит, существует более низкая возможность развития резистентности по сравнению с обычной противовирусной терапией".

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