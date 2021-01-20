В Чечне установили личности всех уничтоженных террористов

В Чеченской Республике установлены личности террористов, уничтоженных ранее в ходе спецоперации. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Выяснилось, что четверо ликвидированных бандитов из Чечни, еще один из Астраханской области. Также родом из республики их главарь - Аслан Батюкаев.

- Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст, - заявил Кадыров.

Напомним, ранее стало известно, что в чеченском селении Катар-Юрт была ликвидирована группа террористов под командованием Аслана Батюкаева. Им удалось дважды уйти от правоохранителей. На третий раз преступников уничтожили. Потерь среди силовиков в ходе спецоперации нет.