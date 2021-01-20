В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин

Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с опасностью схода лавин, возможно до 22 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В период с 20 по 22 января в КЧР объявлено предупреждение об опасности лавин в горах выше двух тысяч метров. В это время существует вероятность ЧП, связанных с повреждением автодорог федерального и местного значения в горных и предгорных районах, линий связи и электропередач, канатных дорог и строений. Туристы и спортсмены вне горных трасс в районах возможного схода лавин рискуют получить травмы.

Спасатели напоминают гостям и жителям региона о соблюдении основных правил безопасности в районе схода лавин и советуют воздержаться от горных походов, а при нахождении в горах наблюдать за погодой. В частности, туристическая группа и ее маршрут должны быть зарегистрированы. А перед выходом в горы необходимо узнать, насколько лавиноопасен выбранный маршрут.

Напомним, 20 января на горнолыжном курорте Домбай на трассу для катания сошла лавина. В результате погибла женщина, несколько человек удалось достать из-под завала.