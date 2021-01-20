Авианосец "Адмирал Кузнецов" вошел в состав ВМФ 30 лет назад

20 января 1991 года в строй вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". В нынешнем году ему исполнилось 30 лет. До сих пор это единственный тяжелый авианесущий крейсер Военно-морского флота России. Он награжден орденом Ушакова. В настоящее время находится на ремонте и модернизации.

История разработки корабля связана с развитием проекта 1143. Первые идеи появились еще до Великой Отечественной войны. Потом проект отложили. Предметно заниматься им начали с 1968 года.

Проект корабля разработали специалисты Невского проектно-конструкторского бюро. Кстати, у корабля было несколько наименований. Еще в проекте он назывался "Советский Союз", при закладке - "Рига", при спуске на воду - "Леонид Брежнев", на испытаниях - "Тбилиси". 4 октября 1990 года корабль назвали в честь легендарного адмирала Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.

Строили крейсер на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Корабль должен был нести на борту истребители Су-27, Су-25 и МиГ-29. Впервые в СССР постройка осуществлялась формированием корпуса из крупных блоков весом до 1,4 тысячи тонн. 4 декабря 1985-го крейсер спустили на воду, через четыре года начались швартовые испытания, 1 ноября 1989-го - испытания со взлетом и посадкой авиации. .

20 января 1991 года корабль официально зачислили в состав Северного флота. Но он еще стоял на севастопольском рейде. В ноябре того же года председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук в телеграмме заявил о том, что корабль является собственностью Украины. Командир Виктор Ярыгин снялся с рейда и в обход Европы совершил переход в мурманский порт Видяево.

Но часть экипажа осталась на берегу. Летный состав из 100-го полка под командованием Героя Российской Федерации Тимура Апакидзе отказался принимать присягу Украины. Они потом продолжали службу в РФ. Те же, кто принял присягу, были уволены из-за отсутствия у страны авианосца.

С 1992 по 1994 год продолжались различные испытания корабля, его вооружения и авиагруппы. В 1993-м стали поступать первые серийные Су-33. 23 декабря 1995 года в составе корабельной многоцелевой группы крейсер вышел на боевую службу в Средиземное море.

В 2004 году в составе отряда из девяти кораблей Северного флота участвовал в месячном походе в Северную Атлантику. В это время проводили летно-конструкторские испытания Су-27КУБ. 5 декабря 2007 года авианосец возглавил отряд боевых кораблей, отправившихся в поход в Атлантический океан и Средиземное море.

Выполнял "Адмирал Кузнецов" и боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ РФ у берегов Сирии. 23 февраля 2018 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны крейсер наградили орденом Ушакова.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте и модернизации. Сначала он был на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Но там случилась авария, упал плавучий док ПД-50. Получил повреждения и корабль. Его транспортировали к причалу 35-го судоремонтного завода. После ремонта и модернизации срок его службы продлят еще на 10 лет.