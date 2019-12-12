По факту пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбудили дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", находящегося на ремонте на мурманском заводе "Звездочка". Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В заявлении СК РФ говорится, что крейсер был передан на ремонт в апреле 2018 года. 12 декабря во время сварочных работ начался пожар. По предварительным данным, пострадали 12 человек, однако точная информация о раненных устанавливается.

Ранее "РГ" сообщала, что пострадавшие находятся в больнице Мурманска, один человек попал в реанимацию. У большинства госпитализированных зафиксировано отравление продуктами горения.