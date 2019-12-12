Новости

В Москве пробки достигли 9 баллов 18:07
Победителей конкурса "Твой взгляд" наградят на пресс-конференции в ТАСС 18:05
В Тульской области закрыли сеть игорных заведений 18:05
Петербургские дети отправили Деду Морозу открытку в 30 кг 18:04
Захарова дала оценку требованиям Нидерландов о задержании Цемаха 17:59
Опрос: Средний платеж по ипотеке составляет 25-30% дохода семьи 17:56
Запущено движение по путепроводу над железной дорогой в Колпино 17:53
МИД: Санкции против "Северного потока - 2" ущемляют интересов европейцев 17:50
Нацпрограмма развития ДФО обойдется бюджету в 1,56 трлн рублей 17:42
Трутнев обсудит вольный принос с налоговой службой 17:37
Нижегородский суд оштрафовал хозяина авто, сбившего школьников 17:36
До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов" 17:27
В музее Курска воссоздадут трехмерную панораму Курской битвы 17:19
В Дербенте началось тестирование туристических электромобилей 17:11
Продажи льготных авиабилетов в ДФО начнутся в январе 17:11
Через три года "Газпром" хочет отправлять на дивиденды 50% прибыли 17:09
В Ижевске неизвестный мужчина напал на двух школьниц 17:04
В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии 17:02
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности 16:57
Трутнев обсудит с кабмином понижение пенсионного возраста для жителей ДФО 16:56
Такси в Мадриде введет фиксированные тарифы на проезд 16:51
СК начал проверку после смерти журналиста "Вечерней Москвы" 16:44
Испанец не смог решить задачу по математике для второго класса 16:33
Путин: Нужно учитывать права человека при составлении новых законов 16:28
Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
12.12.2019 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Пострадавшие во время пожара на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов", находятся в больнице Мурманска. Один из них находится в реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. На месте пожара работает штаб оперативного реагирования.

- Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего - как тяжелое, - отметили в пресс-службе. - Совместный осмотр пациента в отделении реанимации  провел министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В правительстве Мурманской области говорят о десяти пострадавших.

ТАСС со ссылкой на источник в региональном центре медицины катастроф сообщает от 12 пострадавших и отмечает, что у большинства раненных диагностировано отравление продуктами горения.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 10

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили о двоих пострадавших военнослужащих, которые участвовали в локализации пожара и получили "травмы дыхательных путей".

Напомним, пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул утром 12 декабря в ходе огневых работ. Площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Очаг возгорания расположен в первом энергоотсеке корабля. Возможной причиной ЧП могли стать различные нарушения при проведении работ - неправильное оборудование рабочего места или ненадлежащее исполнение обязанностей наблюдающим. Как отметили в пресс-службе СФ, вооружений и боеприпасов на крейсере нет. Военным, которые сопровождали ремонтные работы, и пожарным расчетам удалось локализовать очаг возгорания.

Крейсер находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе, входящем в состав АО "Центр судоремонта "Звездочка". В свою очередь, "Звездочка" является частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По данным ТАСС, в корпорации будет проведено внутреннее расследование происшествия. В пресс-службе "Звездочки" сообщили, что будет создана комиссия, которая должна оценить объем работ, необходимых, чтобы ликвидировать последствия пожара и установить его причины.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Мурманская область Мурманск РГ-Фото

Главное сегодня

До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов"
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Названы имена пилотов разбившегося на Кубани вертолета Ми-28