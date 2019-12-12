До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Пострадавшие во время пожара на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов", находятся в больнице Мурманска. Один из них находится в реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. На месте пожара работает штаб оперативного реагирования.

- Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего - как тяжелое, - отметили в пресс-службе. - Совместный осмотр пациента в отделении реанимации провел министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В правительстве Мурманской области говорят о десяти пострадавших.

ТАСС со ссылкой на источник в региональном центре медицины катастроф сообщает от 12 пострадавших и отмечает, что у большинства раненных диагностировано отравление продуктами горения.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили о двоих пострадавших военнослужащих, которые участвовали в локализации пожара и получили "травмы дыхательных путей".

Напомним, пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул утром 12 декабря в ходе огневых работ. Площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Очаг возгорания расположен в первом энергоотсеке корабля. Возможной причиной ЧП могли стать различные нарушения при проведении работ - неправильное оборудование рабочего места или ненадлежащее исполнение обязанностей наблюдающим. Как отметили в пресс-службе СФ, вооружений и боеприпасов на крейсере нет. Военным, которые сопровождали ремонтные работы, и пожарным расчетам удалось локализовать очаг возгорания.

Крейсер находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе, входящем в состав АО "Центр судоремонта "Звездочка". В свою очередь, "Звездочка" является частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По данным ТАСС, в корпорации будет проведено внутреннее расследование происшествия. В пресс-службе "Звездочки" сообщили, что будет создана комиссия, которая должна оценить объем работ, необходимых, чтобы ликвидировать последствия пожара и установить его причины.