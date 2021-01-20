Стало известно, с чем связан запрет аниме «Тетрадь смерти»

Запрет аниме-сериалов "Тетрадь смерти", "Инуяшки", "Эльфийская песнь" и "Токийский Гуль" связан с тем, что их могут посмотреть дети и касается конкретных интернет-платформ, где эти ленты выложены в общий доступ, сообщает прокуратура Петербурга.

В ведомстве отмечают, что под запрет попали не сами аниме сериалы, а именно сайты, где просмотр картин доступен неограниченному кругу лиц, в том числе и детям.

Напомним, сегодня Колпинский районный суд вынес решение о том, что распространение четырех сериалов на платформах, где они были обнаружены в свободном доступе, запрещено на территории России.

Представители Фемиды руководствовались мнением экспертов, которые пришли к выводу, что эти сериалы могут пагубно сказаться на психике детей.

Решение Колпинского районного суда не затронет другие платформы, где есть возрастная маркировка.

Аниме-сериал "Тетрадь смерти" широко известен по всему миру. В центре сюжета история подростка, который находит возможность убивать людей с помощью канцелярских товаров. Такого рода подход, как заявил выступавший на судебном заседании эксперт, может сформировать у детей мнение, что в преступлениях нет ничего зазорного.

В самой Японии у "Тетради смерти" аниме-сериалу, а также манге, по которой он был снят, присвоен рейтинг "R-17", это означает, что смотреть ленту могут лица старше 17 лет в сопровождении взрослых. На отечественных интернет-платформах с возрастным цензом "Тетрадь смерти" чаще всего размещается с маркировкой "16+".