Суд Петербурга запретил на территории России аниме "Тетрадь смерти"

Колпинский районный суд Петербурга признал аниме-сериал "Тетрадь смерти" информацией, распространение которой запрещено на территории России, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Также запрещен аниме-сериал "Инуяшики".

Напомним, несколько недель назад в суд обратилась прокуратура Колпинского района. Ведомство просило представителей Фемиды обратить внимание на ряд аниме-сериалов со сценами жестокости.

Суд обратился к экспертам. Выступавшие на судебном заседании специалисты, посмотревшие все сезоны мультфильмов, заявили, что эти сериалы могут пагубно влиять на детей. В частности, в "Тетради смерти" эксперты обратили внимание на то, что убийства людей происходят с применением технических средств (по сюжету сериала, с помощью канцтоваров), кроме того, сам несовершеннолетний убийца долгое время остается безнаказанным.

Также в Колпинском райсуде будет решаться судьба аниме-сериалов "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", также песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда".