Сорок лет жемчужина русского деревянного зодчества - Преображенская церковь острова Кижи, томилась в грубой металлической оправе, периодически обрастая строительными лесами. Не одно поколение туристов вынуждено было созерцать с почтительного расстояния ее грандиозный венец из двадцати двух чешуйчатых разновеликих главок. Но вот леса сняты, возвращен на место роскошный резной иконостас и скоро в стенах самого известного деревянного храма России вновь зазвучит православная молитва, которую здесь не слышали с рокового 1937-го...

Корреспонденту "Родины" удалось заглянуть в святая святых острова - разумеется, в маске, перчатках и с соблюдением социальной дистанции.

Крестьянский храм

История Преображенского храма началась в 1693 году - с пожара. Молния ударила в крест старой церкви кижского погоста, огонь поглотил постройки. Сегодня на острове делается все, чтобы история не повторилась: кругом установлены датчики, на причале круглосуточно дежурит пожарно-спасательный катер МЧС. А после трагической истории с поджогом Успенской церкви в Кондопоге территорию музея-заповедника патрулирует Росгвардия.

Триста лет назад прихожане буквально за год-полтора сколотили на пепелище приземистый зимний храм Покрова Богородицы. О красоте не думали - нужно было где-то молиться и отправлять обряды. А уже к постройке летнего - Преображенского - храма подошли, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Рубили в окрестностях, сплавляли по Онежскому озеру на остров крепкие вековые сосны для сруба, осину для лемеха - деревянной черепицы на кровлю куполов. Средства собирали всем приходом, который, по меркам средней полосы России, был сказочно богат - простые заонежские крестьяне жертвовали храму не только солидные суммы, но и драгоценности, иконы, церковную утварь.

Восьмигранную многоглавую красавицу строила лучшая плотницкая артель, иконы для резного иконостаса писали в известной на всю Олонецкую губернию мастерской "Кондопожского мастера" - прихожане Кижского погоста могли себе это позволить.

Строили не спеша - на века, и освятили в 1714 году.

"Николи не было, николи не будет"

По преданию, крестьянин-зодчий Нестор по окончании строительства выбросил свой топор в озеро со словами: "Николи не было, николи не будет". И, действительно, ничего похожего в мире не было создано ни до, ни после. Художник Иван Билибин, большой ценитель русской старины, восхищался: "Еще издалека, подплывая к этой церкви с Онежского озера, различаешь нечто необычайное по своим архитектурным формам; и когда, подплыв ближе, видишь всю эту пирамиду нагроможденных одна на другую глав, то невольно начинает казаться, что тут на самом деле преддверие какого-то тридесятого государства... В сумерки же, особенно в поздние, силуэты этих церквей на фоне летней негаснущей северной зари дают чарующее зрелище. Что за зодчий был, который строил такие церкви!"

Остается только посочувствовать живописцу - он застал кижский ансамбль уже после "модернизации". В начале XIX века, по моде того времени, церкви на острове обшили досками, главы, шеи и бочки покрыли железом, а потом неоднократно красили и перекрашивали в разные цвета - по вкусу прихожан. Перед Билибиным в 1904 году Преображенская церковь предстала "белой как снег" с куполами яркого светло-зеленого цвета. А что бы сказал художник, увидев, как серебрится на солнце и розовеет на закате осиновый лемех куполов!

Роскошная 600-тонная церковь оказалась тяжела для кижских почв и стала медленно проседать и крениться на восток. В середине XIX века ее подняли на каменный фундамент, еще спустя век подвели новый, а в начале 1980-х поставили на металлический каркас и начали готовить к капитальному ремонту. Перед реставраторами встала труднейшая задача - перебрать по бревнышку 37-метровый памятник архитектуры на пятикилометровом острове.

Для понимания: если все бревна сруба выложить одно за другим, их длина составит десять километров!

Поэтому храм поделили на семь "поясов" и частями перевозили в реставрационный комплекс, устроенный здесь же. Там "деталь" разбирали, проверяли каждое бревно по отдельности: совсем ветхие заменяли, те, что можно спасти - чинили. Обновленный фрагмент храма собирали и возвращали на место. Таким образом 300-летняя деревянная церковь была отреставрирована и укреплена, ни на день не покинув место создания. На шестнадцати куполах из двадцати двух полностью обновили осиновый лемех - 34 тысячи лемешин, выструганных вручную топором...

Небо в огне

Покой этих мест лишь однажды нарушила пушечная канонада - летом 1771 года власть разогнала собравшихся у Преображенской церкви восставших приписных крестьян олонецких заводов. Тогда погибло шесть человек, пострадала ограда церкви, но сама она осталась нетронутой. В годы Великой Отечественной войны линия фронта проходила далеко от Кижских шхер (именно так называют архипелаг островов Заонежья), что спасло деревянные храмы от участи тысячи русских святынь на материке. Финны, оккупировавшие территорию Карелии к концу 1941 года, считали эти земли исконно своими, и поэтому к культурному наследию отнеслись бережно. Вплоть до июня 1943-го изучали, фотографировали, зарисовывали и описывали разбросанные по островам деревянные церкви. Правда, уходя, все самое ценное - почти 2000 предметов - "эвакуировали". От роскошного убранства Преображенского храма остались лишь пустые глазницы 104-иконного резного иконостаса XVIII века.

Удивительной красоты "небо" - иконы потолочного свода Преображенской церкви - финны тоже сняли, переправили в петрозаводский Дом культуры, но дальше почему-то не вывезли. Чем невольно подписали им смертный приговор. В 1948 году начальник Управления по делам архитектуры при совете Министров Карело-Финской ССР Д.С. Масленников сообщил секретарю ЦК Ю.В. Андропову: "А у нас в Петрозаводске зимой 1944-1945 года завхоз ДК истопил на дрова росписи купола Кижей..."1

Сегодня, когда после десятилетней кропотливой реставрации золоченый четырехъярусный иконостас собран, особенно бросается в глаза нагота высоких потолочных сводов. До 1943 года оттуда, с шестнадцати икон, лучами расходившихся из центра, на молящихся смотрели праотцы и ангелы. А на самом верху располагалась центральная икона Святой Троицы. От нее осталось только замковое кольцо с молитвой "Отче наш" - оно хранится в музейном фонде на острове и, возможно, когда-нибудь займет свое историческое место.

К счастью, в распоряжении исследователей есть черно-белые фотографии утерянного "неба". Описания и зарисовки финских оккупантов дают представление о цвете икон. И сейчас на острове ведутся жаркие споры - воссоздать "небесный" свод физически или воспользоваться новыми технологиями и дать 3D-проекцию на потолок, чтобы не cмешивать исконное с новоделом.

Кажется, последнее решение - правильное, ведь цифровое изображение не только позволит узреть утраченные реликвии, но и напомнит о том, как легко их потерять...

ЗАМЫСЕЛ

Церковь Спаса Преображения на о. Кижи

Тип - "круглая, о двадцати стенах", единственный в мире 22-главый храм

Высота - 37 м

Длина - 26,4 м

Ширина - 20,7 м

Сруб - 2550 бревен длиной от 16 м до 40 см

Гвозди - деревянные и кованые, последними прибиты декоративные элементы и лемех.

ВЗГЛЯД ПИСАТЕЛЯ

Церковь в Кижах я увидел на закате. Казалось, нужны были руки ювелиров и целые века, чтобы построить это сооружение. Строили же его простые наши плотники и в самые обыкновенные сроки.

К. Паустовский

ВЗГЛЯД ПОЭТА

Он стоял легко и крупно.

К облакам вздымаясь круто,

Купола светились кругло,

Будто спелые плоды.

Был легендой он и благом.

Так стоял, как будто плавал.

Так звенел, как будто плакал

(словно плакала душа).

Он стоял, сравнясь с зарею,

над холодною землею

деревянной чешуею,

будто листьями, шурша.

Р. Рождественский