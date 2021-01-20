Глава Севастополя поручил бесплатно подводить газ к частным домам

Новости

На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января 15:07
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам 15:05
Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян 15:03
В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин 15:02
На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик 14:39
Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова 14:29
В России составили рейтинг самых оптимистичных городов 14:28
Путин поздравил Кадырова с уничтожением группы боевиков 14:23
Песков заявил о скорой отладке процесса вакцинации от коронавируса 14:16
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 14:11
В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на врача поликлиники 14:10
Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 14:09
Песков заявил об отсутствии подготовки в Кремле к инаугурации Байдена 14:04
В Омской ракетной армии вакцинировали от COVID-19 около 3 тыс. военных 13:59
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 13:53
Володин рассказал о планах Госдумы на зарубежные поездки 13:51
Песков заявил о желании видеть Бута и Ярошенко на свободе 13:47
У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу 13:45
"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом 13:43
Володин рассказал о ходе вакцинации депутатов 13:42
Госпитализированный экс-футболист "Зенита" Малафеев: В целом все хорошо 13:42
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 13:42
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 13:51
Рубрика: Власть

Труба до участка

Глава Севастополя поручил бесплатно подводить газ к частным домам
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 9(8360)
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился пересмотреть подход к газификации в селах и не брать с жителей плату за техническое подсоединение. Эти расходы должен взять на себя ГУП "Севастопольгаз", который получает на баланс новые сети. В воскресенье, 17 января, Развожаев посетил село Фронтовое и пообещал жителям, что до границ участка газ будут подводить за счет бюджета.

"РГ" написала о проблеме 30 декабря 2020 года в статье "Избирательная газификация". Жители Фронтового рассказали, что за подведение трубы к участку с них требовали 65 тысяч рублей. Общая стоимость с учетом проекта, разводки труб в доме и на участке, покупки и установки котла достигала 200 тысяч рублей. Сумма неподъемная для селян, большинство из которых пенсионеры. В департаменте городского хозяйства Севастополя "РГ" объяснили, что госпрограмма подразумевает подводку газа к многоквартирным домам, а владельцы частных должны подключаться за свой счет.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Жители Севастополя попросили подвести газ к участкам бесплатно

Согласно тарифам ГУП "Севастопольгаз", стоимость присоединения к сетям при расстоянии до 30 метров составляет 26,8 тысячи рублей, а от 30 до 200 метров - 67 тысяч рублей. 23 тысячи рублей стоит проект разводки труб по участку и внутри дома.

Хотя еще в сентябре 2020 года Михаил Развожаев давал поручение прокладывать "последнюю милю" до участков за счет бюджета. На заседании правительства Севастополя на прошлой неделе он отчитал главу департамента городского хозяйства Евгения Горлова за то, что поручение не выполнено.

- Я помню наше выездное совещание в Верхнесадовском округе, я поставил задачу, чтобы люди платили только за разводку газа внутри дворов, - сказал Михаил Развожаев. - Соответствующее поручение было дано и президентом России. Для нас это также приоритетная задача, которая отвечает логике, здравому смыслу и справедливости.

Губернатор дал новое поручение - до пуска газа в Фронтовом разобраться с регламентами и найти финансирование для подключения частных домов.

- Подход должен быть простой: мы реализуем госпрограмму газификации, а гражданин платит один раз за работы на своей частной территории, - заявил Развожаев. - Никакой другой платы быть не должно. Мы за государственные деньги должны подвести газ к домовладению и обеспечить возможность подключения.

По словам губернатора, газ в Фронтовое подадут после завершения пусконаладочных работ. В селе создадут штаб, где людям объяснят, как подключить газ, какие работы надо оплатить, а какие - нет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Песков не исключил нового формата Послания президента
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей