Глава Севастополя поручил бесплатно подводить газ к частным домам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился пересмотреть подход к газификации в селах и не брать с жителей плату за техническое подсоединение. Эти расходы должен взять на себя ГУП "Севастопольгаз", который получает на баланс новые сети. В воскресенье, 17 января, Развожаев посетил село Фронтовое и пообещал жителям, что до границ участка газ будут подводить за счет бюджета.

"РГ" написала о проблеме 30 декабря 2020 года в статье "Избирательная газификация". Жители Фронтового рассказали, что за подведение трубы к участку с них требовали 65 тысяч рублей. Общая стоимость с учетом проекта, разводки труб в доме и на участке, покупки и установки котла достигала 200 тысяч рублей. Сумма неподъемная для селян, большинство из которых пенсионеры. В департаменте городского хозяйства Севастополя "РГ" объяснили, что госпрограмма подразумевает подводку газа к многоквартирным домам, а владельцы частных должны подключаться за свой счет.

Согласно тарифам ГУП "Севастопольгаз", стоимость присоединения к сетям при расстоянии до 30 метров составляет 26,8 тысячи рублей, а от 30 до 200 метров - 67 тысяч рублей. 23 тысячи рублей стоит проект разводки труб по участку и внутри дома.

Хотя еще в сентябре 2020 года Михаил Развожаев давал поручение прокладывать "последнюю милю" до участков за счет бюджета. На заседании правительства Севастополя на прошлой неделе он отчитал главу департамента городского хозяйства Евгения Горлова за то, что поручение не выполнено.

- Я помню наше выездное совещание в Верхнесадовском округе, я поставил задачу, чтобы люди платили только за разводку газа внутри дворов, - сказал Михаил Развожаев. - Соответствующее поручение было дано и президентом России. Для нас это также приоритетная задача, которая отвечает логике, здравому смыслу и справедливости.

Губернатор дал новое поручение - до пуска газа в Фронтовом разобраться с регламентами и найти финансирование для подключения частных домов.

- Подход должен быть простой: мы реализуем госпрограмму газификации, а гражданин платит один раз за работы на своей частной территории, - заявил Развожаев. - Никакой другой платы быть не должно. Мы за государственные деньги должны подвести газ к домовладению и обеспечить возможность подключения.

По словам губернатора, газ в Фронтовое подадут после завершения пусконаладочных работ. В селе создадут штаб, где людям объяснят, как подключить газ, какие работы надо оплатить, а какие - нет.