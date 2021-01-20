На Кубани суд оправдал обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки

Краснодарский краевой суд сегодня огласил оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве восьмилетней девочки. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщает пресс-служба краевого суда.

Как ранее писала "РГ", трагедия произошла в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года. В тот день отчим девочки высадил ее недалеко от дома, после этого школьницу никто больше не видел.

В январе 2020 года в одном из населенных пунктов Ленинградского района, по данным правоохранителей, на нескольких зданиях появились надписи, в которых сообщалось о местонахождении тела девочки. Именно там и были обнаружены костные останки. Сотрудники управления СК РФ по региону и полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в этом преступлении - 63-летнего жителя поселка Звезда.

По словам мужчины, в тот роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома и якобы отвлекала от работы. Как следует из обвинительного заключения по этому делу, "пытаясь прогнать ребенка в очередной раз, он несколько раз ударил его молотком по голове, отчего ребенок умер. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил".

Однако 23 ноября 2020 года коллегия присяжных заседателей сочла события, описанные в обвинительном заключении, недоказанными и вынесла оправдательный вердикт подсудимому. Мужчину освободили из-под стражи в зале краевого суда.