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20.01.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани суд оправдал обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд сегодня огласил оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве восьмилетней девочки. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщает пресс-служба краевого суда.
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Как ранее писала "РГ", трагедия произошла в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года. В тот день отчим девочки высадил ее недалеко от дома, после этого школьницу никто больше не видел.

В январе 2020 года в одном из населенных пунктов Ленинградского района, по данным правоохранителей, на нескольких зданиях появились надписи, в которых сообщалось о местонахождении тела девочки. Именно там и были обнаружены костные останки. Сотрудники управления СК РФ по региону и полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в этом преступлении - 63-летнего жителя поселка Звезда.

По словам мужчины, в тот роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома и якобы отвлекала от работы. Как следует из обвинительного заключения по этому делу, "пытаясь прогнать ребенка в очередной раз, он несколько раз ударил его молотком по голове, отчего ребенок умер. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил".

Однако 23 ноября 2020 года коллегия присяжных заседателей сочла события, описанные в обвинительном заключении, недоказанными и вынесла оправдательный вердикт подсудимому. Мужчину освободили из-под стражи в зале краевого суда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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