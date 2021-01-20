На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января

Завтра на Кубани откроются 1079 культурно-досуговых учреждений - клубные формирования в домах культуры, концертные залы и театры при загрузке зрительных залов не выше 15 процентов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как ранее сообщала "РГ", об этом власти региона заявили еще 14 января.

- Это очень важное, долгожданное и значимое событие для всей отрасли культуры Кубани и, конечно же, для зрителей, - сказал первый замминистра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко. - За 10 месяцев удаленной работы учреждения освоили новый формат работы, который многому нас научил. Элементы онлайн-деятельности мы оставим, потому что это направление достаточно востребовано. А сейчас главная задача - возобновить очную деятельность максимально безопасно для артистов и зрителей.

Это значит, что к своей работе смогут вернуться любительские объединения, клубы по интересам, творческие коллективы - более 13 тысяч формирований, которые посещают свыше 300 тысяч кубанцев.

Также в регионе откроются 13 государственных и муниципальных театрально-концертных организаций.

Напомним, на Кубани продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Всем зрителям около входа в культурно-досуговые учреждения измерят температуру и предложат антисептики для обработки рук.