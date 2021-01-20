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20.01.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Чебаркуля приговорили к шести годам колонии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Чебаркульский городской суд огласил приговор бывшему главе городского округа Сергею Ковригину по делу о незаконной передаче муниципальных сетей водоснабжения и канализации коммерческим фирмам. Чиновник признан виновным в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, передает прокуратура региона.

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- Суд установил, что осужденный склонил своего заместителя к заключению договоров аренды, в связи с чем имущество муниципального образования в виде объектов водоснабжения и водоотведения в 2016 году перешло в пользование частных компаний для осуществления ими предпринимательской деятельности, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - За свою покровительство он получил взятку на сумму свыше 52 тысяч рублей в виде оплаты услуг по освещению его деятельности одной из журналисток. Эту же журналистку чиновник фиктивно трудоустроил в одном из муниципальных предприятий.

В 2017 году по иску прокуратуры Челябинский арбитражный суд признал договоры аренды по передаче муниципальных сетей Чебаркуля недействительными, вернув их городу.

По совокупности совершенных преступлений Сергею Ковригину назначено наказание в виде шести лет в колонии общего режима, со штрафом в 1,044 миллиона рублей и лишением права занимать муниципальные должности сроком на пять лет.

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