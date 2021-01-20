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20.01.2021 14:29
Рубрика: Власть

Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова

Текст: Михаил Фалалеев

Росгвардия запустила всероссийский флэшмоб в поддержку российского лыжника Александра Большунова, абсолютного рекордсмена по числу личных побед и завоеванных медалей. Он впервые в истории отечественного спорта дважды подряд победил в престижнейшем лыжном марафоне "Тур де Ски". А 23 января Большунов продолжит выступать в этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

Фото: EPA
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На официальных аккаунтах Росгвардии будут выложены видеоролики, где военнослужащие и сотрудники ведомства самых разных специальностей, члены их семей, ветераны выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег.

Заслуженный мастер спорта Александр Большунов - офицер Росгвардии, лейтенант - проходит службу инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Старт флешмобу в поддержку Александра Большунова дает Герой России Алексей Фомин, полковник, ветеран Росгвардии, удостоенный высокого звания за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе.

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