Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова

Росгвардия запустила всероссийский флэшмоб в поддержку российского лыжника Александра Большунова, абсолютного рекордсмена по числу личных побед и завоеванных медалей. Он впервые в истории отечественного спорта дважды подряд победил в престижнейшем лыжном марафоне "Тур де Ски". А 23 января Большунов продолжит выступать в этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

На официальных аккаунтах Росгвардии будут выложены видеоролики, где военнослужащие и сотрудники ведомства самых разных специальностей, члены их семей, ветераны выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег.

Заслуженный мастер спорта Александр Большунов - офицер Росгвардии, лейтенант - проходит службу инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Старт флешмобу в поддержку Александра Большунова дает Герой России Алексей Фомин, полковник, ветеран Росгвардии, удостоенный высокого звания за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе.