Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"

Новости

Медики рассказали о психических расстройствах у пациентов с COVID-19 01:25
Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м 01:17
Аэропорт Мадрида возобновил работу после снегопада 00:45
В мире более 90 миллионов человек заразились коронавирусом 00:41
РФПИ: Более 1,5 миллиона человек привиты вакциной "Спутник V" 00:26
Первая страна Африки зарегистрировала вакцину "Спутник V" 00:18
Очередь на квартиры в Москве сократилась почти в три раза 10.01.2021
Обнаружен фермент, от которого зависит распространение в организме COVID-19 10.01.2021
В часовне на месте крещения Иисуса проведена первая месса за полвека 10.01.2021
Консультации с ВОЗ по применению вакцины "Спутник V" пройдут в конце января 10.01.2021
Три человека убиты, четверо ранены в ходе массовой стрельбы в Чикаго 10.01.2021
Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм 10.01.2021
Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19 10.01.2021
Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента 10.01.2021
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент 10.01.2021
Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада 10.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих 10.01.2021
Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 10.01.2021
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 10.01.2021
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 10.01.2021
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 10.01.2021
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 10.01.2021
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 10.01.2021
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 10.01.2021
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 10.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 23:55
Рубрика: Спорт

Лыжи везут в гору

Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8352)
Безусловным триумфом российских спортсменов завершилась знаменитая лыжная многодневка "Тур де Ски". Заключительный, восьмой этап в итальянском Валь-ди-Фьемме по традиции завершился восхождением на Альпе Чермис. "Королем горы" стал Денис Спицов, выигравший масс-старт на 10 км свободным стилем. Следом пришел Александр Большунов, который тоже победно вскидывал руки. Ведь этот серебряный финиш не помешал ему сохранить преимущество в три минуты в общем зачете и второй год подряд взять главный трофей "Тур де Ски".
Александр Большунов признался, что провел все восемь гонок "Тур де Ски" на одном дыхании. Фото: AP Photo Александр Большунов признался, что провел все восемь гонок "Тур де Ски" на одном дыхании. Фото: AP Photo
Александр Большунов признался, что провел все восемь гонок "Тур де Ски" на одном дыхании. Фото: AP Photo

Второй результат показал француз Морис Манифика, тройку сильнейших замкнул все тот же Спицов. В топ-7 место себе застолбили Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко.

Фото: EPA
Иверсен: То, что творит Большунов - это просто безумие

На этой "Тур де Ски" Большунов продемонстрировал отличную форму. Он выиграл пять стартов из восьми. "Бронзой" Александр довольствовался лишь накануне в классическом спринте. В этом же виде программы он взял "серебро" на первом этапе многодневки в швейцарском Валь-Мюстаире.

- Очень рад выиграть "Тур де Ски" второй год подряд. Это огромная честь - одержать победу в такой большой гонке. Несмотря на то что было восемь стартов и десять соревновательных дней, турнир прошел на одном дыхании, - сказал Александр в интервью пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS). - Рад, что гонки состоялись и прошли в полной безопасности. Спасибо за это организаторам.

Можно сказать, Большунов передал привет своим главным конкурентам на лыжне. Норвежцы, напомним, следили за его успехами по телевизору. Национальная федерация лыжных гонок сняла всю сборную с декабрьских и январских турниров из-за риска заразиться коронавирусом.

Александр Большунов одерживает победу в общем зачете престижной лыжной многодневки второй год подряд

Спортсмены вынуждены были принять позицию федерации, но в каждом интервью амбициозный и быстрый Йоханнес Клебо повторял, как ужасно быть наблюдателем. Тем более когда твой принципиальный соперник уходит в отрыв и в общем зачете Кубка мира. "Досадно смотреть со стороны, когда хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову", - рассказал Клебо в эфире TV2.

Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски"

Норвежская команда планирует вернуться в борьбу на этапах КМ в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция). Но главная цель - наверстать упущенное на чемпионате мира, который пройдет в конце февраля - начале марта в Оберстдорфе (Германия).

- То, что творит Большунов, - это просто безумие. Он - фаворит. И в прошлом году им был. Но Йоханнес Клебо побеждал его, так что это возможно, - цитирует еще одного претендента на медали Эмиля Иверсена издание Aftenposten. - Мы живем с верой. Если сумеем победить его на чемпионате мира, будем очень довольны.

Женский зачет "Тур де Ски"

По ходу женской части соревнований российские лыжницы тоже поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала. Были победы Юлии Ступак и Натальи Непряевой. В заключительном масс-старте Супак до призов чуть-чуть не дотянула, финишировав четвертой. Но в общем зачете "Тур де Ски" Юля, которая вернулась в сборную после рождения ребенка, прочно заняла второе место, уступив только американке Джессике Диггинс.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году