Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"

Безусловным триумфом российских спортсменов завершилась знаменитая лыжная многодневка "Тур де Ски". Заключительный, восьмой этап в итальянском Валь-ди-Фьемме по традиции завершился восхождением на Альпе Чермис. "Королем горы" стал Денис Спицов, выигравший масс-старт на 10 км свободным стилем. Следом пришел Александр Большунов, который тоже победно вскидывал руки. Ведь этот серебряный финиш не помешал ему сохранить преимущество в три минуты в общем зачете и второй год подряд взять главный трофей "Тур де Ски".

Второй результат показал француз Морис Манифика, тройку сильнейших замкнул все тот же Спицов. В топ-7 место себе застолбили Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко.

На этой "Тур де Ски" Большунов продемонстрировал отличную форму. Он выиграл пять стартов из восьми. "Бронзой" Александр довольствовался лишь накануне в классическом спринте. В этом же виде программы он взял "серебро" на первом этапе многодневки в швейцарском Валь-Мюстаире.

- Очень рад выиграть "Тур де Ски" второй год подряд. Это огромная честь - одержать победу в такой большой гонке. Несмотря на то что было восемь стартов и десять соревновательных дней, турнир прошел на одном дыхании, - сказал Александр в интервью пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS). - Рад, что гонки состоялись и прошли в полной безопасности. Спасибо за это организаторам.

Можно сказать, Большунов передал привет своим главным конкурентам на лыжне. Норвежцы, напомним, следили за его успехами по телевизору. Национальная федерация лыжных гонок сняла всю сборную с декабрьских и январских турниров из-за риска заразиться коронавирусом.

Александр Большунов одерживает победу в общем зачете престижной лыжной многодневки второй год подряд

Спортсмены вынуждены были принять позицию федерации, но в каждом интервью амбициозный и быстрый Йоханнес Клебо повторял, как ужасно быть наблюдателем. Тем более когда твой принципиальный соперник уходит в отрыв и в общем зачете Кубка мира. "Досадно смотреть со стороны, когда хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову", - рассказал Клебо в эфире TV2.

Норвежская команда планирует вернуться в борьбу на этапах КМ в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция). Но главная цель - наверстать упущенное на чемпионате мира, который пройдет в конце февраля - начале марта в Оберстдорфе (Германия).

- То, что творит Большунов, - это просто безумие. Он - фаворит. И в прошлом году им был. Но Йоханнес Клебо побеждал его, так что это возможно, - цитирует еще одного претендента на медали Эмиля Иверсена издание Aftenposten. - Мы живем с верой. Если сумеем победить его на чемпионате мира, будем очень довольны.

Женский зачет "Тур де Ски"

По ходу женской части соревнований российские лыжницы тоже поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала. Были победы Юлии Ступак и Натальи Непряевой. В заключительном масс-старте Супак до призов чуть-чуть не дотянула, финишировав четвертой. Но в общем зачете "Тур де Ски" Юля, которая вернулась в сборную после рождения ребенка, прочно заняла второе место, уступив только американке Джессике Диггинс.