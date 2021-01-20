Росрыболовство: Поставки российской рыбы в Китай практически прекращены

Новости

В Москве расширили доступ к машино-местам 22:32
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 21:49
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 21:34
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 21:31
На МКС отказала российская система получения кислорода 21:23
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 21:22
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 21:13
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20:58
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20:29
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20:29
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20:23
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20:22
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20:17
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20:12
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20:10
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Прокуратура Петербурга объяснила запрет сайтов с аниме "Тетрадь смерти" 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 21:14
Рубрика: Экономика

Росрыболовство: Поставки российской рыбы в Китай практически прекращены

Текст: Татьяна Карабут
В связи с введенными Китаем ограничениями поставки российской рыбной продукции по сути прекращены, сообщил на совещании в Росрыболовстве глава ведомства, заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков.

По его словам, сейчас сохраняются лишь незначительные объемы отгрузки рыбы в рефконтейнерах. Однако экспортировать таким способом прежний объем продукции нет возможности.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Трутнев: Рыбная продукция должна полностью перерабатываться в России

"К сожалению, ситуация сегодня остается по-прежнему неопределенной. Мы рассматриваем сейчас возможности оперативного перераспределения товаропотока, в том числе на хранение и переработку силами российских предприятий, однако, их возможности довольно ограничены, в связи с чем в сезон "А" Охотоморской путины, когда добывается значительное количество минтая, возникают большие риски", - рассказал Шестаков.

Он заверил, что Росрыболовство максимально готово выполнить все требования по дезинфекции готовой продукции, которые предъявляет китайская сторона. Глава Росрыболовства попросил представителей Роспотребнадзора и Россельхознадзора в самые короткие сроки предоставить необходимые протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний, которые осуществляют перегрузку. Представитель ведомства в Китае в свою очередь должен организовать переговоры с мэром города Далянь и руководством порта Далянь, чтобы уточнить перечень необходимых процедур и мероприятий для скорейшего восстановления приемки российских грузов. По информации Росрыболовства, сейчас на рейде порта Далянь находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции.

Вместе с тем, Росрыболовство рассчитывает найти дополнительные транспортные и холодильные мощности, а также увеличить объемы переработки рыбы внутри страны. При этом в ведомстве признают, что отдельные компании, используя напряженную ситуацию с отгрузкой в порты Китая, пытаются поднимать стоимость фрахта и хранения.

По информации заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, сейчас в Китае большинство сотрудников перерабатывающих предприятий отправлены на каникулы. И есть риск, что переработка в Китае в прежних объемах в ближайшее время не будет возобновлена. Поэтому перерабатывающие мощности придется искать не только в прибрежных районах, но и на всей территории России. В данный момент большинство продукции находится в приморских портах. Требуется оперативно организовать доставку рыбы в центр страны для ее переработки.

Фото: ВНИРО
Готовы ли рыбопромышленники поддерживать отраслевую науку

Напомним, накануне заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента ДФО Юрий Трутнев из-за ограничений поставок рыбы в Китай дал поручение Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору предпринять меры по увеличению объемов переработки рыбы на территории стран. Он подчеркнул, что для ДФО рыбохозяйственный комплекс является важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток, а вместе с Арктикой - 82%.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, вылов минтая на 18 января 2021 года в Дальневосточном бассейне составил 107,9 тыс. тонн (на 22,9 тыс. тонн меньше уровня прошлого года или 82,5% от уровня 2020 года). Тихоокеанской сельди добыто 32 тыс. тонн (104,9%), трески - 10,2 тыс. тонн (129,1%). На 18 января на промысле находилось 56 судов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Росрыболовство Отношения России и Китая

Главное сегодня

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома при церкви в Мадриде
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков