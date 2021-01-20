Росрыболовство: Поставки российской рыбы в Китай практически прекращены

По его словам, сейчас сохраняются лишь незначительные объемы отгрузки рыбы в рефконтейнерах. Однако экспортировать таким способом прежний объем продукции нет возможности.

"К сожалению, ситуация сегодня остается по-прежнему неопределенной. Мы рассматриваем сейчас возможности оперативного перераспределения товаропотока, в том числе на хранение и переработку силами российских предприятий, однако, их возможности довольно ограничены, в связи с чем в сезон "А" Охотоморской путины, когда добывается значительное количество минтая, возникают большие риски", - рассказал Шестаков.

Он заверил, что Росрыболовство максимально готово выполнить все требования по дезинфекции готовой продукции, которые предъявляет китайская сторона. Глава Росрыболовства попросил представителей Роспотребнадзора и Россельхознадзора в самые короткие сроки предоставить необходимые протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний, которые осуществляют перегрузку. Представитель ведомства в Китае в свою очередь должен организовать переговоры с мэром города Далянь и руководством порта Далянь, чтобы уточнить перечень необходимых процедур и мероприятий для скорейшего восстановления приемки российских грузов. По информации Росрыболовства, сейчас на рейде порта Далянь находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции.

Вместе с тем, Росрыболовство рассчитывает найти дополнительные транспортные и холодильные мощности, а также увеличить объемы переработки рыбы внутри страны. При этом в ведомстве признают, что отдельные компании, используя напряженную ситуацию с отгрузкой в порты Китая, пытаются поднимать стоимость фрахта и хранения.

По информации заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, сейчас в Китае большинство сотрудников перерабатывающих предприятий отправлены на каникулы. И есть риск, что переработка в Китае в прежних объемах в ближайшее время не будет возобновлена. Поэтому перерабатывающие мощности придется искать не только в прибрежных районах, но и на всей территории России. В данный момент большинство продукции находится в приморских портах. Требуется оперативно организовать доставку рыбы в центр страны для ее переработки.

Напомним, накануне заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента ДФО Юрий Трутнев из-за ограничений поставок рыбы в Китай дал поручение Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору предпринять меры по увеличению объемов переработки рыбы на территории стран. Он подчеркнул, что для ДФО рыбохозяйственный комплекс является важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток, а вместе с Арктикой - 82%.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, вылов минтая на 18 января 2021 года в Дальневосточном бассейне составил 107,9 тыс. тонн (на 22,9 тыс. тонн меньше уровня прошлого года или 82,5% от уровня 2020 года). Тихоокеанской сельди добыто 32 тыс. тонн (104,9%), трески - 10,2 тыс. тонн (129,1%). На 18 января на промысле находилось 56 судов.