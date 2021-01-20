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Рубрика: В мире

Российские специалисты проверят системы безопасности аэропорта Хургада

Власти Египта анонсировали очередную проверку с участием российских специалистов в аэропорту Хургады. Этот курорт на берегу Красного моря давно ждет туристов из РФ, но пока прямое авиасообщение под запретом.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на местный информационный портал "Аль-Масри аль-Яум", 27 января группа экспертов проверит системы безопасности воздушной гавани. В частности, будет проинспектирован терминал номер два, в котором установлено новое оборудование, позволяющее обеспечить безопасность пассажиров.

Год назад российские специалисты проверяли и аэропорт Шарм-эш-Шейх. Тогда в Каире надеялись, что проверка будет последней. Но до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. В ноябре 2020 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что о возобновлении чартерных рейсов в курортные города Египта можно будет говорить после решения проблем, связанных с коронавирусом.

Чартеры в Египет отменили пять лет назад после авиакатастрофы над Синаем. Напомним, 31 октября 2015 года летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе через несколько минут после взлета. Причина крушения - взрыв на борту лайнера. Бомбу в салон самолета пронес сотрудник аэропорта.

В мире Африка Египет Возобновление авиасообщения с Египтом

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