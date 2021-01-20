Собака, похищенная вместе с машиной, через две недели вернулась домой

Для американки Донны Лопес год начался, мягко говоря, неудачно. В первый же день 2021-го она лишилась сразу и машины, и любимого питомца, австралийской пастушьей собаки по кличке Спитфайр.

Женщина припарковала свой старенький Jeep Cherokee рядом с магазином где-то в окрестностях Денвера, и отлучилась всего на несколько минут. Не ожидая, что кто-то позарится на 20-летний внедорожник, она оставила ключи в замке зажигания, тем более что машину должен был охранять Спитфайр, оставшийся в салоне.

Тем не менее, когда Лопес вышла из магазина, Jeep на месте не оказалось. Вскоре его нашли разбитым в нескольких кварталах от места угона. Но собаки не было ни внутри, ни где-то поблизости.

Каждый день женщина обходила окрестности места происшествия, оставляя там предметы одежды со своим запахом, чтобы дать питомцу знак, где ее ждать. Безрезультатно.

Но через две недели Лопес вдруг позвонили из приюта для бродячих животных, и сообщили, что Спитфайр у них. Его привели какие-то рабочие со стройки. Теперь женщина не может поверить своему счастью и советует всем не оставлять ключи в замке зажигания.