Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена

12 неблагонадежных военнослужащих Национальной гвардии США, задействованных в обеспечении безопасности сегодняшней церемонии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, были отстранены американскими спецслужбами от исполнения своих обязанностей.

По данным информагентства AP, в ФБР выяснили о связях указанных бойцов с ультраправыми группировками. Причем некоторые из "неблагонадежных" нацгвардейцев размещали записи экстремистского характера в интернете и ввиду этого могли представлять угрозу.

Отмечается, что тщательная и неоднократная проверка коснулась всех 25 тысяч военнослужащих, участвующих в беспрецедентной по своему размаху операции в Вашингтоне. Поиск среди них потенциальных "одиноких волков" или "инсайдеров", которые теоретически могут организовать покушение на Джозефа Байдеа или гостей церемонии, является считается одним из главных приоритетов ФБР и Секретной службы CША.

Последняя, по данным СМИ, накануне выпустила закрытый меморандум, предупреждающий о недопустимости публикации военнослужащими фотографий и любых подробностей о предпринимаемых в связи с инаугурацией нового президента мерах безопасности в столице США. "Ни один военный не должен размещать сведения о своем расположении, фотографии в онлайн с описаниями конкретных деталей операции или чувствительных локаций, которые они защищают", - отмечается в документе.

Ранее стало известно, что неизвестные похитили два комплекта военной формы. Произошедшее вызвало обеспокоенность у спецслужб, так как не исключено, что злоумышленники могут попытаться проникнуть на церемонию инаугурации Байдена под видом бойцов Нацгвардии.