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20.01.2021 03:05
Рубрика: В мире

В США перед инаугурацией Байдена похитили военную форму

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В США неизвестные похитили два комплекта военной формы. Произошедшее вызвало обеспокоенность у спецслужб, так как не исключено, что злоумышленники могут попытаться проникнуть на церемонию инаугурации Джо Байдена под видом бойцов Нацгвардии. По данным CNN, форма была украдена из машины, двери которой владелец забыл закрыть. Проводится расследование.

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Ранее 12 бойцов Нацгвардии были отстранены от службы. После их проверки на благонадежность у ФБР возникли вопросы. Спецслужбы опасаются, что кто-либо из привлеченных для охраны порядка в столице США будет представлять угрозу для збранного президента или высоких гостей.

Напомним, инаугурация Байдена, победившего на выборах главы государства третьего ноября, состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне приняты повышенные меры безопасности. В городе появились контрольно-пропускные пункты, закрыт доступ на значительную территорию вокруг Белого дома и Капитолия. В столицу прибыло 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

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