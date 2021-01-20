Темные полоски на ногтях назвали признаком проблем со здоровьем

Темные линии под ногтями, напоминающие небольшие занозы, могут свидетельствовать о повышенном уровне "плохого" холестерина в организме, а это чревато появлением заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет британское издание Express, ссылающееся на данные Американской академии дерматологии (AAD). Такие полоски под ногтями - не что иное как небольшие кровотечения, возникающие из-за повреждения сосудов. Считается, что одной из наиболее распространенных причин этого является высокий уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеин низкой плотности). Он оседает на стенках сосудов, образуя бляшки и мешая кровотоку.

Высокий уровень такого холестерина обычно называют "тихим убийцей", потому что он обычно не сопровождается явными симптомами. Состояние ногтей может быть одним из предупреждающих знаков, однако получить более точную информацию в данном случае можно только с помощью анализа крови.

Привести уровень холестерина в норму можно с помощью диеты, снизив потребление животных жиров и сахара, а также регулярно занимаясь физическими упражнениями.