Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена

Рано утром в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена уходящий в отставку Дональд Трамп улетит во Флориду. Об этом свидетельствует распространенный во вторник Белым домом график американского лидера.

"Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 утра и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)", - цитирует ТАСС заявление. Трамп пропустит инаугурацию Байдена, намеченную на полдень (20:00 мск) 20 января. Ранее американский лидер уже говорил, что не намерен присутствовать на церемонии.

Между тем Байден остановился на ночь перед инаугурацией в Блэр-хаус - гостевой резиденции Белого дома. Об этом сообщили журналисты из пула демократа. В Блэр-хаус с 1942 года принимают глав государств и правительств, членов их делегаций, а также по традиции там селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.