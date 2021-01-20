Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.01.2021 10:08
Рубрика: Легковые авто

Угонщик отчитал женщину за оставленного в машине ребенка

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

В американском городе Бивертон вор уехал на чужой машине, но, заметив на заднем сиденье четырехлетнюю девочку, вернулся и отчитал мамашу за то, что та плохо смотрит за ребенком.

Фото: Пресс-служба Honda.
Почему Honda "сдала" российский рынок

Все произошло рядом с небольшим магазинчиком, где женщина покупала мясо и молоко. Она оставила свою Honda Pilot заведенной с ключами в замке зажигания, так как считала, что контролирует ситуацию - она ведь рядом, отошла всего на несколько метров, и даже видит ребенка в салоне.

Но, как только женщина отвернулась, за руль прыгнул какой-то мужчина, нажал на газ, и машина умчалась. Сделав круг по парковке соседнего супермаркета, Honda вернулась. Как сообщает CNN, оттуда вылез возмущенный угонщик, который прочел женщине небольшую лекцию о том, как нужно обращаться с детьми, и даже пригрозил вызвать полицию. После этого он потребовал забрать из машины ребенка и снова уехал.

Через несколько часов угнанная Honda была обнаружена в соседнем Портленде, всего в 13 километрах от Бивертона. Преступника, покусившегося на чужую собственность, сейчас ищут. О нем известно лишь, что это мужчина возрастом 20-30 лет с длинными темно-коричневыми волосами, заплетенными в косички. Лицо его скрывала разноцветная маска.

Комментируя инцидент, представитель полиции Бивертона поблагодарил угонщика за проявленное благородство и призвал всех родителей относиться к детям более внимательно. Впрочем, в действиях женщины, оставившей маленького ребенка в машине, нарушений не найдено - по американским законам считается, что раз она видела и слышала его, то все в порядке.