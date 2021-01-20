Угонщик отчитал женщину за оставленного в машине ребенка

В американском городе Бивертон вор уехал на чужой машине, но, заметив на заднем сиденье четырехлетнюю девочку, вернулся и отчитал мамашу за то, что та плохо смотрит за ребенком.

Все произошло рядом с небольшим магазинчиком, где женщина покупала мясо и молоко. Она оставила свою Honda Pilot заведенной с ключами в замке зажигания, так как считала, что контролирует ситуацию - она ведь рядом, отошла всего на несколько метров, и даже видит ребенка в салоне.

Но, как только женщина отвернулась, за руль прыгнул какой-то мужчина, нажал на газ, и машина умчалась. Сделав круг по парковке соседнего супермаркета, Honda вернулась. Как сообщает CNN, оттуда вылез возмущенный угонщик, который прочел женщине небольшую лекцию о том, как нужно обращаться с детьми, и даже пригрозил вызвать полицию. После этого он потребовал забрать из машины ребенка и снова уехал.

Через несколько часов угнанная Honda была обнаружена в соседнем Портленде, всего в 13 километрах от Бивертона. Преступника, покусившегося на чужую собственность, сейчас ищут. О нем известно лишь, что это мужчина возрастом 20-30 лет с длинными темно-коричневыми волосами, заплетенными в косички. Лицо его скрывала разноцветная маска.

Комментируя инцидент, представитель полиции Бивертона поблагодарил угонщика за проявленное благородство и призвал всех родителей относиться к детям более внимательно. Впрочем, в действиях женщины, оставившей маленького ребенка в машине, нарушений не найдено - по американским законам считается, что раз она видела и слышала его, то все в порядке.