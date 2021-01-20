В Госдуме объяснили запрет суррогатного материнства для одиноких россиян

Как ранее писала "РГ", в Госдуме подготовлен (но пока не внесен) законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ, разработанный группой депутатов, устанавливает, что суррогатным матерям в России можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке.

Как отметил Толстой, авторов поправок упрекают в том, что "одинокие люди тоже имеют право на отцовство и материнство, и лишать их этого права - значит нарушать Конституцию".

- Одно дело, когда ребенок воспитывается одиноким родителем в силу жизненных обстоятельств, которые сложились в жизни мужчины или женщины,- возразил вице-спикер. - А другое дело, когда сознательно вы лишаете ребенка права на семью, вы создаете такую ситуация, когда у этого ребенка никогда семьи не будет.

Депутат сослался на позицию Конституционного суда, согласно которой законодательное регулирование в сфере семьи должно осуществляться "на основе традиционных представлений о ценностях семьи, материнства и детства". "Здесь упрекать нас в том, что мы нарушаем Конституцию как минимум такое наперстничество публицистическое", - считает Толстой.

- Ни в Конституции, ни в каких-либо документах по международному праву не установлено право отдельного гражданина завести себе ребенка, как заводят собаку, - сослался на зарубежный опыт он. - Такого права нигде, ни в одной стране нет.

Проект закона нацелен прежде всего на то, чтобы остановить поток детей, которые вывозятся из России, напомнил о цели проекта Петр Толстой. При этом речь не идет о запрете процедуры суррогатного материнства, подчеркнул он.

В ситуации покупки иностранцами услуг суррогатной матери младенец является предметом сделки, отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Вокруг этого процесса - огромное количество посредников, которые фактически зарабатывают деньги на ребенке, напомнил он. Но спешить с внесением и рассмотрением законопроекта не будут, и в своей работе депутаты будут руководствоваться российской Конституцией, сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выдвинул идею на будущее. Он отметил, что суррогатное материнство можно сделать оплачиваемым государством наравне с экстракорпоральным оплодотворением. По словам Морозова, нужно в ближайшей перспективе уйти от коммерциализации этого сегмента. При этом он отметил, что поддерживает законопроект, о котором идет речь.