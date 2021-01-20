В России создается новая коалиция левых сил

"Объединяясь, мы ставим задачу на ближайших выборах в Госдуму занять как минимум второе место. Потому что иначе не стоит объединяться", - заявил Миронов. Он напомнил, что все три партии имеют право на участие в думских выборах без сбора подписей.

Как сообщили в "Справедливой России", соглашение об объединении может быть подписано до конца недели. Новая партия будет называться "Справедливая Россия - За правду". Миронов рассчитывает, что возглавит ее сам. "Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя", - сказал он журналистам.

"Патриоты России" и "За правду" в четверг наметили заседания руководящих органов, в ходе которых обсудят возможность объединения с "эсерами". "Если это решение будет принято, затем будет проводиться объединительный съезд", - рассказала зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева.

"Для избирателей консолидация всегда лучше, чем раскол и разделение. Это в значительной степени формирует повестку избирательной кампании", - прокомментировал "РГ" глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Он отметил технологическое преимущество, которое даст новой партии название - "Справедливая Россия - За правду". "Это позволит Миронову, по сути свой предвыборный лозунг напечатать в бюллетене. С одной стороны, он звучит как "за все хорошее против всего плохого". Но для ситуативного электората, для тех, кто определяется в последний день или непосредственно на избирательном участке, это позитивный маркер", - уверен эксперт.

При этом говорить о серьезном электоральном эффекте от такого объединения пока не приходится, считает Костин. "Я бы пока не говорил о консолидации, перетекании электората, потому что на левом фланге у нас достаточно тесно и даже после этого объединения останутся КПРФ, Партия пенсионеров, которая достаточно ярко выступила на последнем Едином дне голосовании, "Родина", которая в ряде регионов тоже неплохо провела выборы", - пояснил политолог.

По его словам, итоги трех партий на минувших выборах говорят о том, что появляется новый игрок с хорошими возможностями и перспективами. "Но говорить сейчас о доминировании или о создании полноценного конкурента КПРФ пока рано", - подчеркнул Костин.

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что не следует ожидать "какой-то мощной синергии" от объединения партий. "Патриоты России" на протяжении всей истории оставались малоизвестной партией, у "За правды" было побольше энергии - но и, может быть, больше конфликтов при работе под общим партийным брендом. Поэтому пока объединение - сигнал, что проект "СР" не закрывают и двигают на следующие выборы", - сказал "РГ" политолог. Он отметил, что многое будет зависеть от того, останутся ли у Миронова управленческие рычаги. "Но в целом это пока подтверждает настрой действующей власти на подчеркнуто консервативный характер предстоящих выборов в Думу", - уверен Виноградов.

Эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что объединение трех партий в такой конфигурации дает им возможность конкурировать на выборах в Госдуму с КПРФ, "отъесть часть голосов, особенно в рамках патриотической повестки, потому что риторика будет сходная".

"Сейчас левый запрос, запрос на справедливость по данным социологов будет одним из ключевых", - говорит политолог. "Справедливая Россия", с одной стороны, устарела с точки зрения лиц, повестки, отмечает Кислицина. Но с точки зрения базовых концепций - запроса на справедливость, она актуальна.

- Что касается молодых партий, им тоже такое политическое объединение выгодно, потому что они как раз-таки дают вот эти недостающие факторы: харизму, новые идеи, новые лица, но при этом будут избираться на имеющейся у "Справедливой России" инфраструктуре, - обращает внимание эксперт.

Отметим, что партия "За правду", возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в начале 2020 года. На выборах в сентябре 2020 года она прошла в думу Рязанской области. Это дало ей право на участие в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей.

Партия Геннадия Семигина "Патриоты России" на выборах в Госдуму в 2016 году заняла 12 место, получив 0,59% голосов.

У "Справедливой России" на думских выборах 2016 года было 4 место, партия получила 6,22 % голосов.