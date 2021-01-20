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Рубрика: В мире

В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). С таким заявлением во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам выступил Энтони Блинкен, выдвинутый Байденом на пост госсекретаря.

Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора", - заявил он. По словам Блинкена, срок действия договора истекает примерно через 16 дней, поэтому данным вопросом займутся сразу после инаугурации. "Могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора", - цитирует Блинкена ТАСС.

О том, что продление СНВ-3 отвечает интересам нацбезопасности США заявил и кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США. Он выразил уверенность, что Байден думает точно также.

Ранее советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан сообщал, что избранный президент и его команда готовы вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении СНВ-3. "Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие", - отметил он.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале. В октябре президент РФ Владимир Путин предложил "без всяких условий" продлить на год срок действия СНВ-3, чтобы провести переговоры по всем параметрам. Глава государства убежден, что нельзя оставить мир без такого фундаментального документа.

В мире США Россия и США

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