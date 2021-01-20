Во всех московских СИЗО из-за коронавируса отменены свидания и прием передач

Тюремщики ссылаются на то, что распространение вируса продолжается, а также на постановление главного санитарного врача ФСИН России. Отмечается, что ограничения будут действовать во всех подведомственных учреждениях УФСИН России по Москве в период с 18 января 2021 года и до "особого указания".

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных продолжит осуществлять единственный следственный изолятор - Федеральное казенное учреждение СИЗО-7. Прием арестованных, следующих транзитом через Москву, разрешен только в СИЗО-12. Кроме того, отмечают в столичном УФСИН, во всех учреждениях "приостановлен прием передач за исключением лекарственных средств и предметов медицинского назначения". "Также в указанный период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. В связи с чем количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видеоконференцсвязи, будет увеличено", - сообщили в московском управлении ФСИН.

Приостановлено из-за коронавируса и предоставление свиданий родственников и иных лиц с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Причем, как краткосрочных, так и длительных.

При этом следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий (через стекло) и только при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки).

В УФСИН по Москве пояснили, что такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения к ним инфекции.

Осенью прошлого года сообщалось, что в столичных СИЗО из-за распространения коронавирусной инфекции прекращен прием новых заключенных. Только один изолятор продолжил принимать новых арестантов.