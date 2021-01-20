Володин: Вопроса о ковид-паспортах в повестке Думы нет

Госдума не рассматривает вопроса о возможности введения в РФ так называемых ковид-паспортов. Об этом журналистам в среду сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе заседания отметил, что тема COVID-паспортов - "дело очень важное и нужное". При этом он предупредил, что "нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована".

"Председатель комитета Морозов высказал свое личное мнение, а в начале должен был бы учесть мнение коллег, экспертов", - заметил Володин, комментируя это высказывание.

"У нас в повестке этого вопроса нет", - подчеркнул он. Спикер, кроме того, выразил уверенность, что такие вопросы должны тщательно обсуждаться. "Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться", - заявил спикер.