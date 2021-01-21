Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна

На территории Англии вводятся штрафы в размере 800 фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей - прим. "РГ") за участие в домашних вечеринках во время локдауна. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател.

Новые штрафные санкции начнут действовать со следующей недели и будут касаться всех, кто собирается на запрещенные домашние вечеринки и встречи с участием более 15 человек. При каждом повторном нарушении сумма штрафа будет удваиваться, пока не достигнет максимума в 6,4 тысячи фунтов.

При этом для тех, кто будет причастен к организации вечеринок на более чем 30 человек, продолжит действовать штраф в 10 тысяч фунтов.

"Мое послание ясно: если вы не будете следовать этим правилам, полиция будет их применять", - сказала Пател в ходе брифинга.

Напомним, что в Великобритании в последние недели растет число новых случаев коронавируса. В среду, 20 января, страна установила новый антирекорд по количеству смертей за всю пандемию - 1 820 человек. В четверг, 21 января, скончались 1 290 заболевших.