Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.01.2021 17:12
Рубрика: Легковые авто

Австралиец хотел пожечь резину, но сжег свой Mercedes

Текст: Григорий Гомельчук

В мае прошлого года молодой австралиец Жан-Пьер Муавад считал себя самым счастливым человеком в мире. В розыгрыше, который организовал автомобильный клуб LMCT Plus, он выиграл 500-сильное купе Mercedes-Benz AMG C63S. И вот, в эти выходные парень лишился любимой машины - похоже, по собственной глупости.

Фото: iStock
Собака, похищенная вместе с машиной, через две недели вернулась домой

Жан-Пьер участвовал в так называемом "свадебном параде", демонстрировал гостям в Сиднее мощь и красу своего Mercedes. Он посадил в машину двух приятелей и решил пожечь резину, сорвав колеса в пробуксовку при старте с места.

Около 10 секунд мужчина жал на газ, раскручивая двигатель до высоких оборотов, и вдруг из выхлопной трубы повалил густой дым, а еще через мгновенье из-под капота вырвалось пламя. Водитель с пассажирами едва успели покинуть машину, как ее всю окутало дымом. Кто-то из очевидцев побежал за садовым шлангом, чтобы тушить пожар, но увы, шикарное купе было уже не спасти.

Что послужило причиной возгорания, неизвестно. Кто-то из специалистов считает, что перегрелась коробка передач, кто-то подозревает проблемы с двигателем. В любом случае, после того как видео, запечатлевшее обстоятельства пожара, стало вирусным, шансы получить компенсацию от страховой компании у Муавада крайне малы.

Посмотрели ролик и полицейские. Им виновник происшествия сначала рассказывал, что спокойно ехал по дороге, а машина загорелась ни с того ни с сего. Таким образом, Муавад не только лишился машины, но и попал под суд за опасное вождение.

#Mercedes-Benz