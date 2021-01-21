Австралиец хотел пожечь резину, но сжег свой Mercedes

В мае прошлого года молодой австралиец Жан-Пьер Муавад считал себя самым счастливым человеком в мире. В розыгрыше, который организовал автомобильный клуб LMCT Plus, он выиграл 500-сильное купе Mercedes-Benz AMG C63S. И вот, в эти выходные парень лишился любимой машины - похоже, по собственной глупости.

Жан-Пьер участвовал в так называемом "свадебном параде", демонстрировал гостям в Сиднее мощь и красу своего Mercedes. Он посадил в машину двух приятелей и решил пожечь резину, сорвав колеса в пробуксовку при старте с места.

Около 10 секунд мужчина жал на газ, раскручивая двигатель до высоких оборотов, и вдруг из выхлопной трубы повалил густой дым, а еще через мгновенье из-под капота вырвалось пламя. Водитель с пассажирами едва успели покинуть машину, как ее всю окутало дымом. Кто-то из очевидцев побежал за садовым шлангом, чтобы тушить пожар, но увы, шикарное купе было уже не спасти.

Что послужило причиной возгорания, неизвестно. Кто-то из специалистов считает, что перегрелась коробка передач, кто-то подозревает проблемы с двигателем. В любом случае, после того как видео, запечатлевшее обстоятельства пожара, стало вирусным, шансы получить компенсацию от страховой компании у Муавада крайне малы.

Посмотрели ролик и полицейские. Им виновник происшествия сначала рассказывал, что спокойно ехал по дороге, а машина загорелась ни с того ни с сего. Таким образом, Муавад не только лишился машины, но и попал под суд за опасное вождение.