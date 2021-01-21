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21.01.2021 01:46
Рубрика: В мире

Байден высказался о напутственном письме, которое Трамп оставил ему в Белом доме

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Приведенный в среду к присяге президент США Джозеф Байден назвал "великодушным" напутственное письмо, которое написал ему теперь уже бывший глава государства Дональд Трамп.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
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По традиции уходящие президенты США оставляют преемнику на столе в Овальном кабинете Белого дома письмо с пожеланиями или напутствиями. Но поскольку Трамп отказался признавать победу Байдена, ни разу с ним не встретился и не поговорил за все время передачи власти, и, наконец, нарушил полуторавековую традицию, пропустив инаугурацию, ходили слухи, что и прощальной записки он не оставит.

Тем не менее, Трамп письмо написал и, как только Байден после инаугурации оказался на рабочем месте, журналисты засыпали его вопросами о содержании. Президент назвал записку "великодушной", но раскрывать ее содержание не стал, пояснив, что это личное письмо, а потому он расскажет о нем только после разговора с Трампом и в случае его разрешения.

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