Будут ли штрафовать за отсутствие видеорегистратора в машине?

В сети Интернет вновь появились ролики, которые предупреждают водителей о том, что в скором времени вступят в силу поправки в правила. Якобы эти поправки обяжут всех оснащать свои автомобили видеорегистраторами. А сотрудники дорожно-патрульной службы будто бы станут проверять машины и при отсутствии такого устройства штрафовать водителей. Однако это всего лишь уловка хитрых торговцев видеорегистраторами.

Впервые такие сообщения появились еще весной прошлого года. В них очень авторитетно рассказывалось, в том числе со ссылкой на высокопоставленных представителей Госавтоинспекции, о том, какие штрафы грозят водителям, не установившим видеорегистраторы. Однако в итоге ролик сводился к рекламе того или иного устройства.

ГАИ тогда давала опровержение. Сообщала, что изложенная в материале информация не соответствует действительности. Что требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства. И ее отсутствие не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.

ГИБДД призывала граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации представителей блогосферы. Ведомство сообщало, что материал, содержащий недостоверные сведения, по требованию Госавтоинспекции удален из контента интернет-портала, где он был опубликован.

Но не прошло и года, как фейк снова стал гулять по Сети. Между тем с тех пор ничего не изменилось. И требований, о которых рассказывается в этих роликах, не существует и сейчас.

Каждый раз осенью интернет-ресурсы начинают пестреть информацией о том, что именно этой зимой за летние шины будут штрафовать

Напомним, тогда же, вслед за роликом о видеорегистраторах, появились ролики, в которых глава Госавтоинспекции МВД России якобы заявляет о том, что в скором времени нештрафуемый лимит скорости 20 км/ч отменят. Заканчивался ролик описанием очередного прибора. На сей раз - радар-детектора.

Госавтоинспекции снова пришлось опровергать информацию и напоминать, что такие ролики - дело рук нечистых на руку торговцев различными автомобильными аксессуарами. Ролики также принудительно удаляли из Сети. Однако стоит ожидать, что вскоре и они вновь воскреснут и будут вводить в заблуждение ни в чем не повинных автомобилистов.

Кстати, стоит напомнить, что не столь давно глава МВД Владимир Колокольцев заявил: снижать нештрафуемый скоростной лимит никто не собирается.

Эти фейки уже, похоже, переходят в разряд традиционных. Как, например, каждый раз перед наступлением зимнего сезона интернет-ресурсы начинают пестреть информацией о том, что именно этой зимой тех, кто ездит на летних шинах, будут штрафовать. Точно так же весной традиционно появляется информация о том, что теперь будут штрафовать за использование зимних шин летом. Но все это традиционный сезонный фейк. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения и в основные положения по допуску транспортных средств, а также в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорта, пока не приняты. Кстати, такие поправки уже подготовлены. Вопрос только в том, когда их примут.

Так что не стоит доверять всему, что преподносится в интернете, даже с ссылкой на очень авторитетные источники информации. Все это надо перепроверять и доверять только проверенным источникам.