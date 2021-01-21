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21.01.2021 00:22
Рубрика: Экономика

Чубайс заявил о желании покинуть свои посты в РСПП

Анатолий Чубайс объявил, что планирует уйти со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, где он состоял в правлении и в бюро правления объединения, передает ТАСС.

В Кремле уточнили обязанности Чубайса

"Планирую уйти со всех постов в РСПП", - заявил он.

Свое решение он объяснил тем, что "больше не занимается бизнесом".

Напомним, что указом президента в декабре прошлого года Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз промышленников и предпринимателей

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