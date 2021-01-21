Депутат предложил увеличить время уплаты половины штрафа водителем

Депутат предложил увеличить время возможности оплатить штраф со скидкой. Свое предложение он направил главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает увеличить нынешний срок 20 суток с момента вынесения постановления до 40 суток. По его мнению, в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней.

Предложения изменить этот срок звучат регулярно. Даже вносились в Госдуму соответствующие законопроекты. Например, начать отсчет срока не с момента вынесения постановления, а с момента получения его копии автовладельцем. На него правительство дало отрицательный отзыв. Да и Госавтоинспекция уже не раз отвечала, что не считает целесообразным менять этот срок. Льгота установлена с целью, чтобы водители имели стимул следить за выписанными им штрафами и вовремя их оплачивать. А что касается невозможности вовремя уплатить из-за несвоевременной доставки, то в КоАП установлена возможность восстановления сроков уплаты штрафа со скидкой, если письмо пришло позже.

Комментарии

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов:

- Я бы сделал оплату любого штрафа ГИБДД, кроме предусмотренных за тяжелые нарушения, со скидкой в течение всего установленного законом срока 60 дней. А полная сумма штрафа должна браться, если человек не оплатил его вовремя и штраф ушел судебным приставам.

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

- Я не считаю нужным увеличивать эти сроки. Но система информирования о штрафах работает плохо. Были предложения, которые я бы поддержал: если информация о штрафе вовремя не размещена на портале госуслуг, значит, штрафа такого нет. Тогда автовладельца не будут наказывать за неуплаченый вовремя штраф, о котором ему не было известно.

Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы:

- 20 дней вполне достаточно. Практика показывает, что тем, кто следит за своими нарушениями, и 2-3 дней достаточно. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы вообще отказаться от почтовой рассылки штрафов тем, кто их оплатил. Это ведь сотни миллионов рублей на ветер.