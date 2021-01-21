ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы

- Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в документе сказано о том, что выпускники 11-х классов в этом году смогут получить школьный аттестат только на основании ЕГЭ по русскому языку: эта норма действует "для тех выпускников, которые планируют поступление в 2021 году на обучение ‎по программам бакалавриата и программам специалитета в организации высшего образования".

Однако те ребята, которые не планируют поступать в вузы, для получения школьного аттестата должны будут сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку ‎и математике.

Еще одна важная норма касается 10-классников:

- Обучающиеся 10-х классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, вправе в 2021 году принять участие в едином государственном экзамене по указанным учебным предметам, - говорится в документе.

Напомним, ранее в министерстве просвещения сообщали, что в 2021 году досрочная сдача ЕГЭ отменяется. Экзамен пройдет только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.