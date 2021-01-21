Фото: YouTube

Как выяснило следствие, стример получал за эфиры деньги от заказчиков. Многие работники этого, скажем так, жанра даже выставляют на экранах свои расценки: "выписать лося" (удар по голове) - 700 рублей, распылить в лицо перцовый баллончик - 1000 рублей, выпить полбутылки водки - от 3000 рублей и т.п. И люди-зрители платят за жесткость в прямом эфире. А смерть - это тоже товар?

Проблема треш-стримов в первую очередь этическая, считает координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Он сравнивает происходящее в Сети с клоунскими антрепризами варьете и цирках в конце XIX - начале ХХ века. Тогда сценки с унижением собирали большую аудиторию. Но цирк - все-таки искусство, и унижение клоуна на арене условное, а не прямое действие.

- Когда мы видим, как на улице избивают человека, сообщаем в полицию, в случае с треш-стримами человек не знает, куда обращаться, - говорит социолог ВЦИОМ Кирилл Родин. - Это вызов текущего этапа цифровизации.

70 процентов россиян считают имеющееся законодательное регулирование "цифрового" пространства недостаточным для гарантии соблюдения их прав и безопасности

Цифровые площадки (тот же Reeflay, например, выкладывал свои стримы на YouTube) вполне могут уточнить свои правила, чтобы пресечь использование их сервисов для подобных целей, считает Урван Парфентьев. Но выявление такого рода видео в режиме реального времени и автоматическими средствами, по его мнению, сложно представить.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что для отслеживания треш-стримов (и вообще всех типов стримов) надо расширять полномочия Роскомнадзора и создавать киберполицию, прописывая для нее новые правила и наделяя новыми компетенциями. И чтобы при этом не только исполнитель, но и заказчик треш-стримов начал понимать, что, как спонсор прямых трансляций унижения другого человека, он - соучастник преступления.

Проверенной и хорошей практики правового регулирования проблемы треш-стриминга нет. И похоже, что применяя к новым практикам старые правовые акты, мы нескоро справимся с проблемой. Поэтому нужны поправки в закон. Они неизбежны. Об этом говорят и данные соцопросов. По данным ВЦИОМ, 70 процентов россиян считают имеющееся законодательное регулирование "цифрового" пространства недостаточным для гарантии соблюдения их прав и безопасности.