Новости

Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
В "Москве-Сити" два машино-места продали за 34 миллиона 17:26
Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля 17:24
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС 17:05
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир 16:51
В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ 16:48
Путин и Ниинистё обсудили вопросы безопасности в Европе и COVID-19 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
В России о проблеме треш-стриминга всерьез заговорили после трагедии: блогер Reeflay (Станислав Решетников) в прямом эфире выгнал на улицу обнаженной подругу Валентину Григорьеву, и она умерла.
Фото: YouTube

Как выяснило следствие, стример получал за эфиры деньги от заказчиков. Многие работники этого, скажем так, жанра даже выставляют на экранах свои расценки: "выписать лося" (удар по голове) - 700 рублей, распылить в лицо перцовый баллончик - 1000 рублей, выпить полбутылки водки - от 3000 рублей и т.п. И люди-зрители платят за жесткость в прямом эфире. А смерть - это тоже товар?

Фото: vesti
За смертельный ролик блогеру Стасу Решетникову грозит срок до 12 лет

Проблема треш-стримов в первую очередь этическая, считает координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Он сравнивает происходящее в Сети с клоунскими антрепризами варьете и цирках в конце XIX - начале ХХ века. Тогда сценки с унижением собирали большую аудиторию. Но цирк - все-таки искусство, и унижение клоуна на арене условное, а не прямое действие.

- Когда мы видим, как на улице избивают человека, сообщаем в полицию, в случае с треш-стримами человек не знает, куда обращаться, - говорит социолог ВЦИОМ Кирилл Родин. - Это вызов текущего этапа цифровизации.

70 процентов россиян считают имеющееся законодательное регулирование "цифрового" пространства недостаточным для гарантии соблюдения их прав и безопасности

Цифровые площадки (тот же Reeflay, например, выкладывал свои стримы на YouTube) вполне могут уточнить свои правила, чтобы пресечь использование их сервисов для подобных целей, считает Урван Парфентьев. Но выявление такого рода видео в режиме реального времени и автоматическими средствами, по его мнению, сложно представить.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что для отслеживания треш-стримов (и вообще всех типов стримов) надо расширять полномочия Роскомнадзора и создавать киберполицию, прописывая для нее новые правила и наделяя новыми компетенциями. И чтобы при этом не только исполнитель, но и заказчик треш-стримов начал понимать, что, как спонсор прямых трансляций унижения другого человека, он - соучастник преступления.

Проверенной и хорошей практики правового регулирования проблемы треш-стриминга нет. И похоже, что применяя к новым практикам старые правовые акты, мы нескоро справимся с проблемой. Поэтому нужны поправки в закон. Они неизбежны. Об этом говорят и данные соцопросов. По данным ВЦИОМ, 70 процентов россиян считают имеющееся законодательное регулирование "цифрового" пространства недостаточным для гарантии соблюдения их прав и безопасности.

Общество Соцсфера

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России