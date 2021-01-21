Генсек ООН прокомментировал возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует решение американского президента Джозефа Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Соответствующее заявление генсека опубликовано сайте ООН.

По словам Гутерреша, поддержка ВОЗ "абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19", - цитирует ТАСС. В ООН уверены, что поддержка со стороны Вашингтона придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран.

Генсек также выразил надежду на лидерство США в ускорении достижения цели углеродной нейтральности. Гутерреш отметил, что намерен тесно сотрудничать с Байденом и другими лидерами для преодоления чрезвычайной климатической ситуации и восстановления от COVID-19. Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев.

Напомним, в президент США Джозеф Байден в день своей инаугурации подписал 17 указов. Кроме отмены выхода США из ВОЗ и возвращения к участию в соглашении по климату, в числе подписанных также указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, указ о прекращении строительства "стены им. Трампа" на границе с Мексикой, отзыв выданного Дональдом Трампом разрешение на строительство трансграничного нефтепровода Keystone XL и другие.