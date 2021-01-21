Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена

- Первым стал указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, который обяжет сотрудников всех федеральных органов власти носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В скором времени должен быть запущен новый план по стимулированию пострадавшей от пандемии экономики США, на который Байден обещает выделить не менее 1,9 триллиона долларов.

- Байден постановил прекратить строительство "стены им. Трампа" на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов, которую уходящая администрация построила лишь частично.

- Новый президент отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую его предшественник обвинил в неэффективности перед лицом пандемии коронавируса.

- Росчерком пера Байдена Соединенные Штаты вернулись к своему участию в Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп вывел их в 2017 году, считая, что "зеленые" ограничения наносят ущерб промышленности страны и приведут к банкротству крупнейших американских компаний. Как известно, политическая платформа демократов в последние годы откровенно встала на рельсы "зеленой экономики". И предвыборная программа Байдена служит тому подтверждением. Он пообещал ни много ни мало совершить в стране "Революцию чистой энергии". Тандем Байдена и Харрис утверждает, что с их планом экономика США на 100% избавится от грязной энергетики и достигнет нулевых выбросов в атмосферу уже к 2050 году.

- Следуя этой же "зеленой" логике Байден отозвал выданное Трампом в 2017 году разрешение на строительство трансграничного нефтепровода Keystone XL. Но указ нового президента заморозил не только этот совместный с Канадой проект, но и отозвать разрешение на добычу нефти и газа, а также на поиск новых месторождений в регионах штата Юта и в Новой Англии. И если последние затрагивают только внутренних игроков США, с которыми администрации будет проще иметь дело, то дело Keystone XL это уже геополитический вопрос. Правительство Канады и руководство участвующих в проекте канадских провинций уже выразили свое "большое разочарование" подходами новой администрации. Речь ведь идет не только о потере тысяч рабочих мест, но и инвестированных в проект денег. В канадской прессе не исключают, что если Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не найдут компромиссного решения сложившейся ситуации, то США могут ожидать многомиллиардные иски от инвесторов.

- Байден отменил ограничения на въезд мусульман, установленные Трампом четыре года назад под предлогом заботы о государственной безопасности. Кстати, Верховный суд США через год после этого подтвердил своим решением право главы Белого дома устанавливать подобные ограничения.

- Следующим стал указ о проведении новой переписи среди лиц без американского гражданства, находящихся на американской территории, включая нелегальных мигрантов. Еще один подписанный Байденом документ укрепит запущенную еще при Бараке Обаме программу защиты молодых мигрантов, известную как "Мечтатели". Эта программа предоставляет защиту от депортации и другие льготы для несовершеннолетних людей без американского гражданства. Дональд Трамп называл эту программу проблемной и его администрация долгое время пыталась ее свернуть, один из исков против "Мечтателей" до сих пор рассматривается в суде Техаса. Помимо этого указом Байдена отменяется установленный прежней администрацией лимит на количество беженцев из других стран, которых ежегодно может принять с США - с нынешних 15 тысяч человек сразу до 150 тысяч.

Джо Байден также не оставил в стороне и традиционную для современных демократов повестку: заморозил до 30 сентября этого года выплату студентами кредитов на обучение; распорядился усилить защиту от дискриминации на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности; заморозил действие самых последних указов Дональда Трампа.

Интересно, что отдельно Байден предложил представителям исполнительной власти присоединиться к новой этической доктрине. Каждый из назначенцев в новой администрации должен будет подписать "этическое обязательство" о том, что все представители федеральной власти "признают и поддерживают независимость Министерства юстиции США".