Источник: Кокорин принял предложение "Фиорентины"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин согласился на предложенный "Фиорентиной" контракт. Об этом рассказал комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. Ранее "Спартак" подтвердил факт переговоров о трансфере игрока.

"Он сказал "да"! Трансфер Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину" финально согласовывается. Осталась пара нюансов. Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное "ок" от Кокорина. Наконец оно получено - он согласился на предложенные условия и перейдет в "Фиорентину". На днях (скорее всего, в пятницу) Александр вылетает во Флоренцию", - написал Арустамян.

Ранее сообщалось о том, что "Фиорентина" готова заплатить за игрока 5 млн евро. Другие источники утверждали, что сумма трансфера будет больше. 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт до 2023 года. На его счету 2 гола и одна передача в 10 проведенных за красно-белых матчах.