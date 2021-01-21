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21.01.2021 10:24
Рубрика: Экономика

Как фондовые рынки отреагировали на инаугурацию Байдена

Текст: Александр Гасюк
Вступление в должность президента США демократа Джозефа Байдена стало самым сильным толчком для американского рынка ценных бумаг за последние четыре десятилетия, который инаугурационные торжества традиционно дают Уолл-Стрит.

Как сообщает marketwatch.com, рост фондового рынка США в день начала полномочий 46-го лидера США оказался самым сильным с момента принятия присяги президентом Рональдом Рейганом в 1985 году.

Фото: AP Photo / Jae C. Hong
Байден намерен кардинально реформировать систему здравоохранения в США

Смена руководства в Белом Доме настолько позитивно воспринимается участниками рынка, что индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq показали рекордный рост - на 1, 1,4 и 2 процента соответственно. Такие результаты сильно контрастируют с обещаниями завершившего вчера свои полномочия экс-президента Дональда Трампа, прогнозировавшего, что при Байдене американские фондовые рынки ждет коллапс. Между тем, Уолл-Стрит и крупные инвесторы в США напротив уверены: опытный политик Байден и контролируемый демократами конгресс быстро договорятся об огромных денежных вливаниях в национальную экономику в целях ее восстановления от последствий эпидемии коронавируса.

Известно, что в течение первых 10 дней в кресле президента Джозеф Байден сфокусируется на принятии программы стимулирования экономики США на сумму в 1,9 триллиона долларов. Она получила название "Американский план спасения" (American Rescue Plan) и предполагает в том числе выдачу каждому взрослому американцу банковского чека на 2 тысячи долларов. Несмотря на то, что столь популистская мера грозит раздуванием и без того гигантского бюджетного дефицита США (к концу прошлого года превысил 3,1 триллиона долларов), инвесторы ожидают быстрого роста внутреннего потребления и роста производства. Оптимизма брокерам добавляет и разворачивающаяся в США кампания вакцинации от COVID-19, которая создает атмосферу уверенности в стабилизации эпидемиологической ситуации в стране во втором квартале текущего года.

Столь радужные перспективы и ожидания в ближайшей перспективе продолжат толкать американские рынки вверх, отмечают аналитики.

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